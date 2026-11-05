Абровски: Ще бъде внесен законопроект за регулиране на големите търговски вериги

Земеделският министър обяви проверки във всички магазини на четирите големи вериги и постави въпроса за надценките и цените на храните

Законопроект за регулиране на дейността на големите търговски вериги ще бъде внесен в парламента до края на годината. Това обяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски в предаването „Денят започва“ по БНТ. По думите му България е единствената държава без подобно законодателство. Министърът посочи, че се обсъжда регламентиране на работното време, размера и разположението на магазините, както и отражението на инвестициите на веригите върху крайните цени за потребителите.

Абровски посочи, че бъдещият законопроект трябва да обхване не само дейността на търговските вериги, но и разполагането и размера на техните обекти. Като пример той даде концентрацията на няколко магазина на една и съща верига в непосредствена близост в София, което според него поставя въпроси за трафика и шума.

„И сме единствената държава, която няма законодателство, урегулиращо самите търговски вериги, като време на работа, като имат ли право да поставят и колко големи да бъдат тези магазини. Защото съгласете се, че когато на 500 метра един от друг в София ти концентрираш два магазина, еднакви на една и съща верига, и около тях изникнат още два, какво се случва със задръстванията? Какво се случва с нивото на шума?“, коментира министърът.

Той постави и въпроса дали инвестициите на големите вериги в изграждането на нови магазини не се отразяват впоследствие върху цените за потребителите. Абровски разказа за разговор с представител на търговска верига, който му съобщил за планирана инвестиция от 150 млн. евро в България. Министърът го попитал дали разходите за новите обекти няма да бъдат компенсирани чрез надценките, но получил отговор, че събеседникът му не се е замислял по този въпрос.

Паралелно с подготовката на законодателните промени държавните институции извършват проверки в търговската мрежа.

„Вчера, днес и утре държавните институции влизат във всеки магазин на едно от четирите големи вериги“, каза още земеделският министър.

Той подчерта, че целта на проверките не е да се ограничава дейността на търговците, а да се гарантират безопасността на храните и прозрачността при формирането на цените.

„Ние не гоним никой. Ние проверяваме и искаме да гарантираме на българския гражданин, че яде качествена, здрава храна, безопасна и искаме да видим как се получава това ценообразуване, че в Люксембург млякото да бъде по-евтино, отколкото в София“, заяви Абровски.

Изключителната българска икономическа зона, която е част от териториалните ни води, е абсолютно безопасна. И там съвсем спокойно могат и минават кораби с българско зърно. Нямаме нарушения на доставките, категоричен беше министър Абровски.

Според него проблемът с износа на българско зърно, за който сигнализират от бранша, идва от високите цени на горивото и увеличената цена на доставката от Видин до Варна. “Защото цената на зърното в района на Варна е висока, защото имаш транспортни разходи, а в Видин е намалена с транспортните разходи. И когато вече нямаш и гориво, и камионите не искат да вървят, ти имаш затруднен износ. Говорим за 5 милиона тона. Това е индустрия. Сега обаче да направим една проста сметка. Едни 5 милиона тона, като ги разделиш на камиони по 22 тона, за колко камиони става на въпрос? Тук говорим за десетки хиляди камиони, които, при една липсваща магистрала, си представяте по какъв начин затрудняват пътя,” разясни Абровски.

“За да се улесни износа се проверяват и абсолютно всички гари където има кантари, за да може държавата да възстанови това, което е било до 1989-та година и да се знае, че нашето зърно минава по този път до Варна, за да спестим на българските граждани трафика с камионите, докато се построи магистралата, за да улесним и да свалим транспортната цена и да можем да дадем глътка въздух и на зърнопроизводителите”, допълни министърът.