Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

2952 проектни предложения са подадени за над 177 млн. евро по приема за млади фермери

АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Приключи вторият прием по интервенция II.Д.1 „Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани в селското стопанство“ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г.

Подадени са общо 2952 проектни предложения със заявена безвъзмездна финансова помощ от 177 120 000 евро, което надхвърля с над 61 млн. евро определения бюджет от 115 766 488 евро. Финансовата помощ за един кандидат, в рамките на приема, е в размер на 60 000 евро, които подлежат на изплащане на два етапа по 30 000 евро, след одобрение на проекта и след потвърждаване на правилното изпълнение на бизнес плана.

Целта на интервенция „Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани в селското стопанство“ е привличане и финансова подкрепа на млади фермери в България,  които управляват собствено стопанство.
Припомняме, че при оценката на кандидатите преимущество получават проекти в приоритетни сектори и биологичното производство. С допълнително предимство се ползват и заявления за подпомагане, насочени към дигитализация, климатична адаптация и опазване на околната среда, както и кандидати с аграрно образование.

Необходимо условие за допустимост по интервенцията бе кандидатите да са на възраст между 18 и 40 години към датата на подаване на документите за участие в приема, да са собственици, наематели или арендатори на цялата земеделска земя в стопанството, както и собственици или наематели на използваните животновъдни сгради, с изключение на пасищата за целогодишно отглеждане. Те трябва да представят петгодишен бизнес план, като заложените дейности и планираното развитие да бъдат реализирани в рамките на 24 месеца.

Предвижда се, осъществяването на интервенция „Стартова помощ за установяване на млади земеделски стопани в селското стопанство“ да подобри устойчивото развитие, заетостта и социалното приобщаване в селските райони.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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