БАБХ иззе над 900 кг овча лой на ГКПП „Капитан Андреево“

При проверка на автобус с турска регистрация на вход в страната контролните органи са установили общо 960 кг овча лой, опакована в кашони

Инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) иззеха над 900 кг овча лой на ГКПП „Капитан Андреево“. Действията са осъществени съвместно със служители на Агенция „Митници“.

При проверка на автобус с турска регистрация на вход в страната контролните органи са установили общо 960 кг овча лой, опакована в кашони. Количество е иззето и предстои да бъде унищожено.

Контролът на Агенцията на граничните пунктове е постоянен и има за цел да защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.