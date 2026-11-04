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БАБХ иззе над 900 кг овча лой на ГКПП „Капитан Андреево“

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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При проверка на автобус с турска регистрация на вход в страната контролните органи са установили общо 960 кг овча лой, опакована в кашони

Инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) иззеха над 900 кг овча лой на ГКПП „Капитан Андреево“. Действията са осъществени съвместно със служители на Агенция „Митници“.

При проверка на автобус с турска регистрация на вход в страната контролните органи са установили общо 960 кг овча лой, опакована в кашони. Количество е иззето и предстои да бъде унищожено.

Контролът на Агенцията на граничните пунктове е постоянен и има за цел да защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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