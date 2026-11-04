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От собствената ферма до щанда на АЗПБ: „Енола“ и „Аргирови“

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Производителите ще покажат продукти от собствено производство и месо с български произход на щанда на АЗПБ на ИНТЕРФУД & ДРИНК 2026

Български месни деликатеси, произведени с внимание към произхода на суровините и качеството, ще бъдат представени на щанда на Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ) по време на международното изложение ИНТЕРФУД & ДРИНК 2026. Сред участниците са месопреработвателната компания „Енола“ и семейната ферма „Аргирови“, които залагат на затворения производствен цикъл, традиционните методи на обработка и автентичния вкус.

АКЦЕНТИ
Производителите ще покажат продукти от собствено производство и месо с български произход на щанда на АЗПБ на ИНТЕРФУД & ДРИНК 2026„Енола“ – български вкус и качество в месните деликатесиФерма „Аргирови“ – телешки деликатеси от собствено производство

Изложението ще се проведе от 11 до 14 ноември 2026 г. в Интер Експо Център – София и ще събере производители и представители на хранително-вкусовата промишленост от България и чужбина.

„Енола“ – български вкус и качество в месните деликатеси

„Енола“ е български производител на месо, колбаси и месни деликатеси с история от 2001 г. Компанията работи със затворен производствен цикъл при свинското месо – от собственото зърно и производството на фураж до отглеждането на животните, преработката и създаването на готовите продукти. Така производителят осигурява проследимост на процесите и контрол върху качеството на суровината и крайния продукт.

Сред специалните предложения на компанията е серията „Лудогорие“, която ще бъде представена на изложението. Продуктите са произведени само от охладено месо с български произход и включват филе „Лудогорие“ – нежно сурово-сушено свинско филе с подбрани подправки, и врат „Лудогорие“ – мрамориран свински врат с плътна текстура и богат вкус.

Серията включва още телешки суджук „Лудогорие“ от подбрано българско говеждо месо и телешка пастърма, приготвена чрез сухо осоляване и сушене. „Енола“ съчетава традиционни методи на обработка със съвременни производствени технологии, като поставя акцент върху българския произход и качеството на месото. Компанията разполага със собствени магазини в Търговище, Варна и Велико Търново. Нейни продукти са отличени на изложението „Месомания 2025“, сред които Острешки суджук и филе „Милена“.

Ферма „Аргирови“ – телешки деликатеси от собствено производство

Ферма „Аргирови“ е семейно стопанство, основано през 1994 г. в град Съединение. С традиции в животновъдството и стремеж към съхраняване на автентичния български вкус, фермата развива затворен производствен цикъл, който позволява проследяване на всеки етап – от отглеждането на животните до създаването на готовите продукти. В основата на дейността са хуманното отношение към животните, грижата за качеството и уважението към българските традиции. Контролът върху производството и произхода на суровината дава възможност на семейния бизнес да предлага продукти с постоянни характеристики и качество.

В отговор на търсенето на различни и качествени месни предложения от фермата създават бутикова серия от изцяло телешки продукти, произведени от собствена суровина, без добавени консерванти. Портфолиото включва телешки пастет, суджук, луканка, пастърма, саздърма и месо в буркан. Продуктите съчетават внимателно подбрани съставки и традиционни методи на обработка, като целта е да се запазят естественият вкус и характерът на месото.

Ферма „Аргирови“ е пример за семейно предприемачество, което съчетава дългогодишен опит, лично отношение и отдаденост на българското производство. Основната мисия на стопанството е да предлага качествени телешки деликатеси, създадени с грижа към животните и внимание към всеки детайл.

Посетителите могат да се запознаят с продукцията на българските производители на щанда на АЗПБ в Зала 4 на Интер Експо Център – София, от 11 до 14 ноември 2026 г.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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