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БАБХ спря търговия с над 5500 л плодови напитки в София

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Всички напитки са били с изтекъл срок на годност

При съвместна проверка на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и служители на 01 РУ – СДВР в столичния квартал „Христо Ботев“ е установена нерегламентирана търговия с плодови напитки от каросерия на транспортно средство.

Установено е, че лицето, което предлага напитките, няма регистрация за търговия с храни по реда на Закона за храните. Всички напитки са били с изтекъл срок на годност.

За установеното нарушение е съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН). Издадено е разпореждане за насочване за унищожаване на 5558,16 литра плодови напитки. Цялото количество вече е предадено за обезвреждане в присъствието на инспектори от ОДБХ – София-град. Действията продължават.

БАБХ напомня, че търговията с храни трябва да се извършва в регистрирани обекти и при спазване на изискванията за безопасност. При съмнения за нарушения гражданите могат да подават сигнали на горещия телефон на Агенцията 0700 122 99.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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