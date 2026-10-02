Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

1,8 млн. евро компенсации ще получат фермерите заради шарката по дребните преживни животни

АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Държавната помощ се отпуска за 2026 г. за животновъди, чиито регистрирани животновъдни обекти попадат в рамките на населените места, в които са наложени ограничителни мерки от БАБХ

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (УС на ДФЗ) утвърди бюджет в размер до 1 800 000 евро по de minimis за компенсиране на земеделски стопани, отглеждащи дребни преживни животни, които попадат в зоните с въведени ограничителни мерки във връзка със заболяването шарка по дребните преживни животни.

През месеците юни, юли, август и септември 2026 г. на територията на Република България (в обл. Пловдив, обл. Хасково, обл. Стара Загора, обл. Кърджали, обл. Благоевград, обл. Кюстендил, обл. Ямбол и обл. София) са констатирани от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) множество първични огнища на заболяването шарка по дребните преживни животни. Предвид усложнената епизоотична обстановка от БАБХ са предприети действия по унищожаване на животните в първичните огнища по хуманен начин, като са въведени ограничителни мерки – 5-километрова защитна зона и 20-километрова надзорна зона около констатираните огнища.

Държавната помощ се отпуска за 2026 г. за животновъди, чиито регистрирани животновъдни обекти попадат в рамките на населените места, в които са наложени ограничителни мерки от БАБХ.
Подпомагането се предоставя съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013, изменен с Регламент (ЕС) № 2024/3118. Чрез помощта de minimis ще се покрият част от разходите на стопаните за изхранване на отглежданите от тях дребни преживни животни, попадащи в зоните с въведени ограничителни мерки.

Финансовата подкрепа, която ще се предоставя, е в размер до 8 евро за 1 брой живо дребно преживно животно.
На подпомагане подлежат земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г., отглеждащи дребни преживни животни, на базата на подадената информация от БАБХ за засегнатите земеделски стопани и посочения брой животни.
С оглед намаляване на административната тежест за стопаните, както и с цел своевременното предоставяне на помощта, Държавен фонд „Земеделие“ ще приложи следният подход:

• Служебно генериране на заявления: За стопаните, подали заявления в периода от 15.09.2026 г. до 02.10.2026 г. по помощ de minimis за подпомагане на земеделски стопани в секторите „Животновъдство“ и „Растениевъдство“ през 2026 г., заявленията ще бъдат създадени автоматично по служебен път.
• Нов прием на заявления: Ще се открие нов прием на заявления само за стопаните, които не са подали документи по цитираната помощ de minimis, но фигурират в списъците на БАБХ за засегнатите райони.
Максималният праг по de minimis, който един земеделски стопанин може да получи в рамките на 3 години, е в размер до 50 000 евро.
Предстои компетентните дирекции в ДФЗ и Министерството на земеделието и храните (МЗХ) да изготвят указания за прилагане на помощта, които ще бъдат утвърдени от министъра на земеделието и храните.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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