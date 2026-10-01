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ОДБХ – Хасково разкри незаконна кланица в частен имот в Симеоновград

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Близо 500 кг трупно месо и странични животински продукти ще бъдат насочени за унищожаване

Инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – Хасково разкриха незаконна кланица в частен имот в гр. Симеоновград. При проверката са установени близо 500 кг трупно месо и странични животински продукти. В имота няма регистриран животновъден обект, включително от вид „лично стопанство“, или за производство и търговия с храни. В двора са установени работеща хладилна камера и обособено помещение за транжиране на месо.

Месото е открито в хладилната камера без документи за произход и без задължителната здравна и идентификационна маркировка. Не са представени данни за идентификация и придвижване на животните, от които е добито месото. Установено е и ремарке със странични животински продукти – кожи, глави и кости, получени при клане и транжиране.

 

Количествата са поставени под възбрана и ще бъдат насочени за унищожаване в екарисаж. На собственика на имота предстои да бъдат съставени актове за установените административни нарушения. При съмнение за нередност гражданите могат да подадат сигнал на горещия телефон 0700 122 99 или чрез онлайн формата за контакт на официалния сайт на Агенцията.

 

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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