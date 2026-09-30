Изплатени са над 22 млн. евро на производителите на слънчоглед и царевица по извънредната финансова помощ за щетите от сушата през 2025 г.

Средствата от Европейски фонд за гарантиране на земеделието възлизат на 7,4 млн. евро, а осигурените национални средства са в размер малко над 14,79 млн. евро

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати над 22 млн. евро (22 192 980 евро) на 12 451 земеделски стопани по извънредната финансова помощ за селскостопански сектори, засегнати от неблагоприятни климатични условия, съгласно Регламент 2026/847 на ЕК от 16 април 2026 г.