Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Намалява се лихвеният процент за новоотпуснати инвестиционни кредити, финансирани пряко от ДФЗ за 2026 г.

АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
1 Минути

Намаляването на лихвения процент по кредитите ще е ефективен инструмент за стимулиране и създаване на нови инвестиции в земеделието

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (УС на ДФЗ) взе решение размерът на лихвения процент по новоотпуснати кредити, финансирани пряко от ДФ „Земеделие“ за 2026 г., да бъде намален до референтния лихвен процент за България.

Решението е продиктувано с оглед облекчаване на финансовите условия при кредитиране, предвид динамиката в измененията на референтния лихвен процент и наблюдаващата се трайна тенденция на спад в търсенето на кредитиране от страна на земеделските производители.

Намаляването на лихвения процент по кредитите ще е ефективен инструмент за стимулиране и създаване на нови инвестиции в земеделието.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
Близо 835 млн. евро е бюджетът за тазгодишната кампания по директни плащания
Определен е годишният лихвен процент по кредити за инвестиции в селското стопанство
ДФЗ утвърди годишния лихвен процент по кредити за инвестиции в селското стопанство
До 31 юли пчеларите могат да заявяват кредити за реализиране на одобрени проекти
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
Намалява се лихвеният процент за новоотпуснати инвестиционни кредити, финансирани пряко от ДФЗ...
АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Зам.-министър проф. Палигоров: Обединяването на фермерите е ключово за конкурентоспособността им на...
АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
БАБХ установи храни с произход Турция без български етикети и документи за...
АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
ОДБХ – Хасково разкри незаконна кланица в частен имот в Симеоновград
АктуалноАкценти
Месечна агрометеорологична прогноза за октомври 2026 г.

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама