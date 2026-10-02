Намалява се лихвеният процент за новоотпуснати инвестиционни кредити, финансирани пряко от ДФЗ за 2026 г.

Намаляването на лихвения процент по кредитите ще е ефективен инструмент за стимулиране и създаване на нови инвестиции в земеделието

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (УС на ДФЗ) взе решение размерът на лихвения процент по новоотпуснати кредити, финансирани пряко от ДФ „Земеделие“ за 2026 г., да бъде намален до референтния лихвен процент за България.

Решението е продиктувано с оглед облекчаване на финансовите условия при кредитиране, предвид динамиката в измененията на референтния лихвен процент и наблюдаващата се трайна тенденция на спад в търсенето на кредитиране от страна на земеделските производители.

Намаляването на лихвения процент по кредитите ще е ефективен инструмент за стимулиране и създаване на нови инвестиции в земеделието.