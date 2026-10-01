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БАБХ установи храни с произход Турция без български етикети и документи за безопасност

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Установените количества около 100 кг включват млечни продукти, месни продукти, трайни и малотрайни сладкарски изделия, захарни изделия, сушени плодове, зърнени храни, варива, консервирани храни и маслиново масло

Инспектори от отдел „Контрол на храните и граничен контрол“ към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) извършиха проверки в 13 обекта, предлагащи хранителни продукти с произход Турция. В пет от проверените обекти са установени храни без етикетировка на български език и без документи за произход и безопасност.

Установените количества около 100 кг включват млечни продукти, месни продукти, трайни и малотрайни сладкарски изделия, захарни изделия, сушени плодове, зърнени храни, варива, консервирани храни и маслиново масло.

Храните са възбранени за реализация. Съставен е един акт за установяване на административно нарушение (АУАН), а на останалите оператори са изпратени покани за явяване в ОДБХ – София-град за предприемане на съответните административни мерки.

При проверка в един от обектите е установена непълнота в придружаващите документи, която възпрепятства извършването на пълна проследимост на храните. Установено е, че доставчикът е наемател-търговец в складова база в Пловдив. По случая БАБХ е изпратила информация до ОДБХ – Пловдив за предприемане на действия по компетентност.

Отделно от тези случаи, при проверка на обект на пазар „Димитър Петков“ са установени близо 400 кг и 41 л хранителни продукти с произход Турция, за които не са представени документи за произход и безопасност. Сред тях са месни продукти, млечни продукти, захарни изделия, варива, маслини, сладка, туршии, сосове, слънчогледово масло и маслиново масло.

Поради установените несъответствия е издадено разпореждане за спиране дейността на обекта.

БАБХ продължава проверките и предприема необходимите административни мерки при установяване на нарушения. Контролът обхваща както спазването на изискванията за етикетиране на храните на български език, така и наличието на документи, гарантиращи техния произход, безопасност и проследимост.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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