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Защо краставиците жълтеят и линеят? 5 фатални грешки, които допускаме

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
5 Минути

Отглеждане на краставици без провали: Наръчник за правилна агротехника и защита от пожълтяване

Всеки градинар е изпитвал разочарованието да наблюдава как доскоро здравите и свежи краставици в лехите изведнъж започват да губят своите завръзи, листата им пожълтяват, а в най-лошия случай – растенията изцяло загиват. Първата реакция в подобна ситуация обикновено е търсенето на виновник в лицето на опасна болест или агресивен неприятел. Истината обаче е, че в голяма част от случаите причината се крие в грешки при отглеждането и неправилна агротехника.

АКЦЕНТИ
Отглеждане на краставици без провали: Наръчник за правилна агротехника и защита от пожълтяване1. Престояване на разсада в кофичките2. Твърде сгъстено засаждане в лехите3. Пренебрегване на правилния сеитбооборотИзкуството на правилното хидратиране4. Излагане на силно и пряко слънцестоене

Краставицата е изключително деликатна и взискателна култура. За да си гарантирате богата реколта, вижте кои са петте най-често допускани пропуска в градината и как да ги избегнете:

1. Престояване на разсада в кофичките

Прехвърлянето на младия разсад на открито трябва да се извърши навреме – най-късно до 35 дни след появата на първите листенца. Ако пропуснете този момент и задържите растенията на перваза по-дълго, ограниченият обем почва в кофичките се изчерпва. В резултат настъпва сериозен дефицит на хранителни вещества и разсадът започва бързо да вехне. Опитните стопани знаят, че колкото по-младо е растението, толкова по-лесно се адаптира и толкова по-бързо тръгва нагоре. Някои градинари дори практикуват разсаждане още на втората седмица след поникването.

2. Твърде сгъстено засаждане в лехите

Желанието да отгледаме повече продукция на ограничена площ често ни кара да засаждаме растенията твърде близо едно до друго. Това е сериозна грешка. За да се развиват нормално, редовете трябва да бъдат отлично проветриви. В противен случай гъстотата спира въздушния поток, което води до издребняване на плодовете, влошаване на качеството им и масова поява на гъбични заболявания поради задържането на влага. За да осигурите оптимален комфорт на културата, оставяйте поне 20 сантиметра разстояние между отделните коренчета и минимум 1 метър между самите редове.

3. Пренебрегване на правилния сеитбооборот

Ако отглеждате краставици на едно и също място година след година, земята се изтощава, реколтата прогресивно намалява, а насажденията стават лесна мишена за вируси и вредители. Абсолютно същият негативен ефект се наблюдава и ако ги засадите след техни „роднини“ от семейство Тиквови, като тиквички, дини или пъпеши. Спазването на сеитбооборота е фундаментално. Най-добрите предшественици за краставицата са зелето, карфиолът и броколито. Тя се развива отлично и на лехи, където преди това са отглеждани картофи, грах, цвекло или домати. Важното правило е да върнете краставиците на същата позиция в градината едва след като са изминали поне четири години.

Изкуството на правилното хидратиране

Краставиците са изключително влаголюбиви и не понасят засушаване. Липсата на редовна влага веднага води до опадане на завръзите или до появата на неприятна горчивина в узрелите плодове. До настъпването на цъфтежа можете спокойно да прилагате дъждуване (поливане отгоре), но след като се появят първите цветове, преминете изцяло към поливане в корена. И една важна подробност: водата в никакъв случай не трябва да бъде студена, тъй като температурният шок кара краставиците да се деформират и да растат криви.

4. Излагане на силно и пряко слънцестоене

Противно на схващането, че летните зеленчуци обичат жаркото слънце, силните и директни лъчи могат сериозно да навредят на краставиците. Те лесно причиняват прегаряне на листната маса, а самата кожа на плода става груба, дебела и горчива. Идеалното местоположение за лехата е шарената полусянка. Ако в двора си нямате такова естествено кътче, можете да прибегнете до хитър градинарски трик – засадете в съседство по-високи култури, които да служат като естествен параван. Един-два реда царевица, разположени правилно, ще осигурят перфектната и така необходима сянка в най-горещите обедни часове на деня.

Като избягвате тези фатални стъпки и осигурите на краставиците пространство, умерена сянка, топла вода и правилно редуване в лехите, ще се радвате на здрави растения и крехки, сладки плодове през цялото лято.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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