Естествени врагове на градината: Как да прогоним голите охлюви без тежка химия

Изпитани еко методи и хитрини за спасяване на зеленчуците и цветята от гладните вредители

С настъпването на влажните летни дни, всеки градинар се изправя пред един и същ тихопълзящ кошмар – голите охлюви. Тези ненаситни създания са в състояние за броени нощи да превърнат крехките листа на салатите, младите стръкове пипер или красивите храсти в пълна развалина. Тъй като сляпото използване на тежки химически препарати (молускоциди) в зеленчуковата градина не е най-доброто решение за нашето здраве и за полезната почвена фауна, на помощ идват изпитаните екологични алтернативи. Една от най-честите „жертви“ на голите охлюви е зелето. Всички растения от семейството на зелето са им любимо лакомство – броколите, китайското зеле, карфиола, брюкселското и най-вече бялото главесто зеле.

В това практическо ръководство ще ви запознаем с най-ефективните природни методи за контрол и превенция срещу голите охлюви.

1. Механични бариери: Спрете ги по пътя им

Голите охлюви имат изключително нежно и меко тяло, което се нуждае от постоянна влага и лесна за преминаване повърхност. Ако създадете груба, суха или режеща бариера около лехите, те просто няма да могат да достигнат до растенията ви.

Черупки от яйца и орехи: Натрошете ги на ситно и направете непрекъснат пръстен около застрашените култури. Острите ръбове са непреодолимо препятствие за вредителите.

Дървесна пепел, кафе или пясък: Поръсването на ивици около лехите с тези сухи материали дехидратира охлювите и ги кара да избягват зоната. Минусът тук е, че след всеки дъжд бариерата трябва да се подновява.

Медни ленти: Медта реагира сьс слузта на охлювите, предизвиквайки лек и безопасен за общото им състояние електрохимичен шок, който обаче ги отблъсква моментално. Може да облепите с медно тиксо ръбовете на повдигнатите лехи или саксиите.

2. Капани за лакомници: Биреното парти

Един от най-старите и забавни градинарски трикове е биреният капан. Голите охлюви са силно привлечени от миризмата на мая и ферментация.

Как да го направите: Вкопайте празна кофичка от кисело мляко или пластмасова чаша в почвата, така че ръбът ѝ да изравнен със земята. Налейте вътре евтина бира (около половината на съда). Привлечени от аромата, охлювите падат вътре и се удавят. Почиствайте и презареждайте капана на всеки няколко дни.

Алтернативен капан са обърнатите кори от диня, пъпеш или кори от цитруси, оставени вечерта в градината – сутринта под тях ще намерите десетки вредители на едно място, готови за лесно събиране.

3. Растения-репеленти: Живата защита

Природата е измислила естествен начин за отблъскване на натрапниците. Някои растения отделят силни етерични масла или имат текстура, която голите охлюви буквално мразят. Засадете ги по периферията на градината или между застрашените зеленчуци:

Чесън и лук

Лавандула и розмарин

Салвия (градински чай) и мащерка

Латинки и бегонии

Важно за градинаря: Превенцията започва с чист двор

Голите охлюви обожават тъмни, влажни и хладни скривалища през деня, за да се крият от парещото слънце. За да намалите популацията им драстично:

Почиствайте градината: Не оставяйте купища окосена трева, стари дъски, камъни или найлони в близост до лехите.

Поливайте сутрин: Избягвайте вечерното поливане. Когато поливате сутрин, горният слой на почвата изсъхва през деня и нощно време за охлювите е много по-трудно да се придвижват.

Привлечете помощници: Наличието на таралежи, жаби, гущери и някои птици (като косове и патици) в двора е най-добрата естествена биологична защита.

С малко постоянство и комбиниране на тези методи ще успеете да балансирате екосистемата в градината си и да забравите за нагризаните листа, без да вредите на природата!