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Живият щит в лехите: Кои цветя пазят зеленчуците от вредители и болести

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
6 Минути

Как да съчетаем естетиката с практичността и да прогоним насекомите и болестите без химия

Цветята в двора носят истинска наслада за очите и душата, но опитните градинари са практични хора, които успешно съчетават приятното с полезното. Известно е, че основната биологична функция на цъфтящите видове е да привличат опрашители, но много от тях притежават способността да прогонват нежеланите гости – вредни насекоми и болестотворни микроорганизми, които нападат зеленчуците. Вместо да посягате към изкуствените препарати, можете да заложите на естествени защитници в лехите.

АКЦЕНТИ
Как да съчетаем естетиката с практичността и да прогоним насекомите и болестите без химияТурта (Тагетис) – лечителят на почватаВратига – кошмарът на колорадския бръмбар Невен – естественият „зелен тор“Латинка – пазител на оранжериитеМушкато – дезинфектантът на двораПетуния – защитник на бобовите култури Лавандула – бариера за мравки и охлюви

Турта (Тагетис) – лечителят на почвата

Това изключително популярно и непретенциозно цвете цъфти дълго и е истински любимец в градината. Цветовете на туртата отделят специфични летливи вещества (фитонциди), които отблъскват нематодите и малките почвени червеи, застрашаващи картофите и доматите.

  • Зеленчукови съседи: Засадена по периферията на ягодите, туртата ги пази от хоботник. До лехите с лук и зеле пък спира нападенията от лукова муха, гъсеници и зелева пеперуда.

  • Домашна отвара: Смелете стъбла и цветове и напълнете половин кофа. Долейте догоре с топла вода и оставете да престои две денонощия. Прецедете, добавете 40 г течен сапун и напръскайте бобовите култури или плодните храсти срещу листни въшки. Настойката е отлична и за обеззаразяване на луковици от гладиоли.

  • Есенна грижа: През есента отрежете надземната част на тагетиса и я закопайте директно в лехите. Това заздравява почвата и спира развитието на опасни гъбички, включително фузариум.

Вратига – кошмарът на колорадския бръмбар

Въпреки че често се възприема като обикновен диворастящ плевел, съществуват по-дребни градински сортове вратига, които са чудесно украшение за цветните лехи. Етеричното масло в растенията съдържа вещества, които са силно токсични за неприятелите. Острата миризма на вратигата успешно прогонва колорадския бръмбар, луковата муха, бялата зелева пеперуда, хоботниците и акарите.

  • Къде да я засадим: Мравките не я понасят, затова е добре да я разположите в двата края на зеленчуковите редове. Засадена около стволовете на ябълките пък, тя ги защитава от ябълковия плодов червей. Изсушените и стрити цветове са ефикасно оръжие срещу молци по цариградското грозде и касиса.

 Невен – естественият „зелен тор“

Прекрасният невен е класика в традиционната българска градина. Засят между редовете на доматите, чушките и зелето, той осигурява надеждна защита от кърлежи и нематоди. Нашите баби редовно са го засаждали при картофите, за да прогонва колорадския бръмбар.

  • Капан за въшки: Разположен до ягодите, невенът действа като своеобразен щит – листните въшки се пренасят изцяло върху него и оставят плодните храсти непокътнати. Дори стъблата на невена да почернеят от въшки, няма място за паника. Цветето лекува земята, спира гъбичните инфекции (включително при съседство с многогодишни астри) и е отличен зелен тор.

Латинка – пазител на оранжериите

Ярката латинка е безценен помощник в зеленчуковите лехи. Засадена при зелето, тя спира атаките на белокрилката, а разположена в леха пред входа на оранжерията, гарантира безопасността на доматите вътре.

  • Под овошките: Латинката е отличен съсед за божурите (пази ги от гъбични заболявания), както и за вишните и кайсиите. Ако през есента закопаете стъблата и листата ѝ около овощните дървета, те се превръщат в ценна подхраняваща маса. Стрити зелени части от латинка, поставени директно в гнездата при засаждане на картофите, предпазват реколтата от фитофтороза.

Мушкато – дезинфектантът на двора

Любимото цвете от прозорците и балконите притежава силни дезинфекциращи свойства. Неговият специфичен аромат е непоносим за вредителите по дребните плодове. За да предпазите малините и ягодите от листни въшки, можете да засадите мушкато директно между тях или да разположите подвижни саксии. Тъй като мушкатото успешно гони и досадните мухи, няколко саксии пред входната врата на дома ще ви осигурят нужното спокойствие.

Петуния – защитник на бобовите култури

Петуниите са истински фаворити сред цветарите, но насекомите предпочитат да стоят на безопасна дистанция от тях. Тези цветя ефективно се противопоставят на почти всички болести и неприятели по бобовите култури. Освен това, красивата петуния може да спаси репичките, ряпата, дайкона и пекинското зеле от масирани атаки на кръстоцветни бълхи, а засадена до астрите – ги предпазва от фузариоза.

 Лавандула – бариера за мравки и охлюви

Нежният и релаксиращ аромат на лавандулата всъщност е силен репелент в природата. Всички знаят, че тя е перфектно средство срещу молци в гардероба, но нейните ароматни храстчета имат важно място и в зеленчуковата градина. Миризмата на лавандула действа отблъскващо на мравките, листните въшки и голите охлюви, което я прави идеален жив бордюр около лехите.

Комбинирането на тези цветя със зеленчуковите насаждения (т.нар. съпътстващо засаждане) е най-лесният начин да намалите употребата на химикали и да поддържате градината си здрава, балансирана и красива.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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