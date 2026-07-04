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Борба с листните въшки: 20 еко оръжия от народната медицина за градината

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
7 Минути

Как да спасим цветята, зеленчуците и плодните дръвчета без тежка химия

Всеки страстен градинар рано или чесно се сблъсква с един от най-досадните и упорити неприятели в двора – листните въшки. Тези микроскопични вредители не подбират своите жертви: атакуват с еднакво настървение както крехките декоративни цветя, така и ценните овощни насаждения. Преди да посегнете към агресивните купешки химикали обаче, е добре да знаете, че природата ни е дала изобилие от екологични алтернативи.

АКЦЕНТИ
Как да спасим цветята, зеленчуците и плодните дръвчета без тежка химияИзпитани домашни рецепти срещу вредителитеТайните на пълния успех: Унищожете мравките! Важно за градинаря: Кои растения са най-застрашени?

В тази статия събрахме за вас изпитани във времето рецепти от народната практика, с които ефективно ще прогоните напастта, запазвайки реколтата чиста.

Изпитани домашни рецепти срещу вредителите

  • Иглолистен концентрат (Борови връхчета): Залейте 2 кг крехки борови връхчета с 10 литра вода в подходящ съд. Оставете сместа да ферментира за една седмица, като я разбърквате всеки ден. Преди третиране на растенията, задължително разредете готовия филтрат с чиста вода в съотношение 1:10.

  • Спиртен шок (Водка или ракия): Използвайте най-бюджетния алкохол, който намерите. Налейте го директно в пулверизатор (без да разреждате) и напръскайте обилно засегнатите зони.

  • Сапунен разтвор: Настържете 200 грама класически домашен сапун и го разтворете добре в 10 литра хладка вода.

  • Амонячна атака (Нишадър): Една супена лъжица нишадър се разтваря напълно в 10 литра вода – бързо и ефикасно средство.

  • Дървесна пепел: Запарете 200–300 грама пресята пепел в 5 литра вряла вода. След като течността изстине напълно, я прецедете и добавете около 20 грама сапун за по-добро полепване по листата.

  • Огнен екстракт (Лют пипер): Нарежете на ситно 1 кг люти чушки и ги варете за 1 час в 10 литра вода. Оставете отварата да отлежи 48 часа, прецедете я и я разлейте в стъклени бутилки с коркови тапи. Тази заготовка издържа цяло лято на хладно и тъмно.

    Дозировка: За храсти използвайте половин чаша от пиперовата течност в 10 литра вода плюс 40 г сапун. При овощни дървета удвоете количеството на лютия екстракт.

  • Настойка от хрян: Смелете листа и корени от хрян, така че да запълнят половината на една кофа. Долейте догоре с вода и изчакайте 2-3 часа. Прецедете и напръскайте веднага.

  • Силата на глухарчето: Накиснете 400-500 грама свежа листна маса от глухарче в 10 литра вода. След 2-3 часа прецедете течността и обработете градината.

  • Люспи от лук и чесън: Вземете една добре утъпкана чаша със сухи люспи от лук и чесън и ги залейте с 3 литра вряла вода. След 3-4 часа престояване, разредете сместа в общо 10 литра вода и преминете към пръскане.

  • Картофени листа: Потопете 300 грама свежи зелени картофени листа в 5 литра вряла вода. Нека престоят едно денонощие. Точно преди употреба втечнете вътре 20 грама сапун.

  • Класическа коприва: Залейте 100-200 грама от парливата билка с 1 литър вода и я оставете да престои 24 часа.

  • Горчица на прах: Разтворете 200 грама суха горчица в една стандартна кофа с вода.

  • Цитрусова свежест (Портокалови кори): Залейте 1 кг сухи или пресни портокалови кори с 10 литра топла вода. Оставете да кисне в продължение на 3 денонощия, след което напръскайте уязвимите растения.

  • Корени от киселец: Нарежете на много ситно 300 грама корени от киселец и ги накиснете в 10 литра вода за около 3 часа, преди да приложите разтвора.

  • Отвара от бял равнец: Сварете 2.5 кг свеж бял равнец в 10 литра вода за около 30 минути. Изчакайте да изстине и прецедете.

  • Ароматна лайка: Накиснете 1 кг изсушени цветове от лайка в 10 литра затоплена вода за 12 часа. Преди употреба задължително разредете с чиста вода в съотношение 1:3.

  • Елхови листа: Залейте 2 кг свежи (или 1 кг изсушени) листа от елша с 10 литра вода. Нека киснат едно денонощие, след което ги сложете на котлона да къкрят на слаб огън за около 30-40 минути.

  • Тагетис (Турта): Нарежете цели растения тагетис (заедно с цветовете) и напълнете половин кофа. Долейте с вода до ръба и оставете да престои два дни, като разбърквате периодично. Филтрирайте преди пръскане.

  • Татул (Внимание – силно отровно!): Накиснете 2 кг листа от татул в 10 литра вода за 12 часа. Прецедете внимателно. Работете с ръкавици и пазете домашните животни!

  • Репей: Смачкайте добре листа от репей, за да запълните половин кофа, и ги залейте с 5 литра гореща вода. След 2 дни настойката е готова за употреба.

Тайните на пълния успех: Унищожете мравките!

Сигурно сте забелязали, че където има листни въшки, там винаги пъплят и мравки. Връзката помежду им не е случайна – мравките буквално „отглеждат“ и пазят въшките, тъй като обожават да се хранят с техния сладък секрет (медена роса). Нещо повече, именно мравките пренасят вредителите от клон на клон.

Затова, ако искате траен резултат, трябва да обявите война и на тях. Третирайте градината поне два пъти през топлия сезон с подходящ еко метод или специализиран препарат срещу мравуняците в близост до насажденията.

 Важно за градинаря: Кои растения са най-застрашени?

За да бъдете проактивни в превенцията, наблюдавайте най-внимателно следните култури, тъй като те са истински деликатес за листните въшки и биват атакувани на първо място:

  • Овощни дървета: В овощната градина неприятелят има изявена слабост към ябълките и крушите.

  • Цветна градина: Сред декоративните видове най-застрашени са космосът, латинката, макът, ружата и клубеновите бегонии.

  • Горски и паркови дървета: От по-едрите дървесни видове листната въшка най-силно обожава липата.

Съвет: Редовният оглед на долната страна на листата на точно тези растения ще ви помогне да откриете проблема още в самото начало и да реагирате навреме!

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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