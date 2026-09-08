Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Зам.-министър Янчев откри международната конференция ICE Conference 2026

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Янчев подчерта, че столицата ни се превръща в пресечна точка за най-иновативните идеи в управлението на европейското земеделие, а конференцията предоставя изключителна възможност за обмен на работещи решения и добри практики

Заместник-министърът на земеделието и храните Янислав Янчев даде официален старт на международната конференция ICE Conference 2026, която се провежда от днес до 10 септември в София. Форумът се организира от Държавен фонд „Земеделие“ в партньорство със Съвместния изследователски център (DG JRC) към Европейската комисия. В него участват представители и делегати от държавите членки на Европейския съюз, страни извън Съюза и Япония.

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Янчев подчерта, че столицата ни се превръща в пресечна точка за най-иновативните идеи в управлението на европейското земеделие, а конференцията предоставя изключителна възможност за обмен на работещи решения и добри практикиАкцент в дискусиите на тридневния форум е Интегрираната система за администрация и контрол (ИСАК).

Заместник-министър Янчев подчерта, че столицата ни се превръща в пресечна точка за най-иновативните идеи в управлението на европейското земеделие, а конференцията предоставя изключителна възможност за обмен на работещи решения и добри практики. „Днешното събитие не е просто поредният официален форум, а жива платформа за практически решения и ноу-хау. Тук сме, за да говорим открито за предизвикателствата, но и да очертаем възможностите за тяхното преодоляване“, каза още той.

Акцент в дискусиите на тридневния форум е Интегрираната система за администрация и контрол (ИСАК).

По думите на заместник-министър Янчев, ИСАК се утвърждава не просто като съвкупност от регулации, а като ключова цифрова платформа, която гарантира прозрачността, сигурността и точността на всяко едно селскостопанско плащане в рамките на Общата селскостопанска политика (ОСП). „ИСАК е инструментът, който превръща европейските стратегии в реална подкрепа за фермерите“, категоричен бе той.

Заместник-министър Янчев отбеляза още, че събитието стимулира директния и конструктивен диалог между Европейската комисия и държавите членки. „Основната ни обща цел е разработването и внедряването на технически решения, които модернизират сектора и същевременно реално намаляват административната тежест както върху държавните администрации, така и върху самите земеделски производители“, посочи още Янислав Янчев.

В заключение той изрази увереност, че споделените по време на конференцията идеи ще се превърнат в двигател на дигиталната трансформация в земеделието.

Видеообръщения към делегатите отправиха и еврокомисарят по земеделие и храни Кристоф Хансен, както и еврокомисарят по стартиращи предприятия, изследвания и иновации Екатерина Захариева. От своя страна заместник-изпълнителният директор на ДФЗ Иля Илев също поздрави участниците и им пожела успешен форум.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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