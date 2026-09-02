Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Три процедури за компенсация в сектор „Рибарство“ заради кризата в Близкия изток са публикувани за обществено обсъждане

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ  за проект е 300 000 евро

Управляващият орган на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021–2027 г. публикува за обществено обсъждане три нови процедури за подпомагане. Подкрепата е насочена към дейности, свързани с компенсиране на пропуснатите доходи и допълнителните разходи на операторите в сектор „Рибарство“, произтичащи от кризата в Близкия изток.

Финансовата помощ обхваща представители на всички подсектори- риболов, аквакултури и преработка на продукти от риболов и аквакултури. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ  за проект е 300 000 евро.

Коментари и предложения могат да се изпращат до 8 септември 2026 г., включително.

Пълният пакет с документи е достъпен в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН).

Процедура № BG14MFOP001-2.015 „Предлагане на пазара – компенсации – подсектор „Риболов“

Процедура № BG14MFPR001-2.016 „Предлагане на пазара – компенсации – подсектор „Аквакултури“

Процедура № BG14MFPR001-2.017 „Предлагане на пазара – компенсации – подсектор „Преработка на продукти от риболов и аквакултури“

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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