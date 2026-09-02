Три процедури за компенсация в сектор „Рибарство“ заради кризата в Близкия изток са публикувани за обществено обсъждане

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е 300 000 евро

Управляващият орган на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021–2027 г. публикува за обществено обсъждане три нови процедури за подпомагане. Подкрепата е насочена към дейности, свързани с компенсиране на пропуснатите доходи и допълнителните разходи на операторите в сектор „Рибарство“, произтичащи от кризата в Близкия изток.

Финансовата помощ обхваща представители на всички подсектори- риболов, аквакултури и преработка на продукти от риболов и аквакултури. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е 300 000 евро.

Коментари и предложения могат да се изпращат до 8 септември 2026 г., включително.

Пълният пакет с документи е достъпен в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН).

Процедура № BG14MFOP001-2.015 „Предлагане на пазара – компенсации – подсектор „Риболов“

Процедура № BG14MFPR001-2.016 „Предлагане на пазара – компенсации – подсектор „Аквакултури“

Процедура № BG14MFPR001-2.017 „Предлагане на пазара – компенсации – подсектор „Преработка на продукти от риболов и аквакултури“