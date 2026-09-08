БАБХ установи случай на антракс в животновъден обект в с. Езерче, област Разград

Антраксът е остра заразна болест по животните и човека

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира първично възникнало огнище на антракс в животновъден обект в село Езерче, община Цар Калоян, област Разград, в който се отглеждат 170 говеда. Сигналът за умряло говедо в стопанството е подаден до регистрирания ветеринарен лекар, който е уведомил официалния ветеринарен лекар на общината, а впоследствие и ОДБХ – Разград. Незабавно са предприети мерки и са взети проби от животното за лабораторно изследване, които са потвърдили наличието на антракс.

Ограничено е движението на животни от засегнатия обект. Разпоредени са ваксинация на възприемчивите животни и инвентаризация на животновъдните обекти в селото. Движението на животни към местата за паша и водопой е забранено до приключване на карантинния период след ваксинацията. Извършват се дезинфекции. Към момента няма нови случаи на заболели или умрели животни. Няма данни за засегнати хора. Регионалната здравна инспекция (РЗИ) е уведомена. Изпратени са и уведомителни писма към Министерство на здравеопазването, Министерство на околната среда и водите, Министерство на земеделието и храните..

Антраксът е остра заразна болест по животните и човека. При естествени условия боледуват всички тревопасни и всеядни животни, а понякога и хищници. Най-чувствителни са козите, овцете и елените, след това говедата, биволите, камилите, конете.

При съмнение за наличие на болест по животните, собствениците следва незабавно да се свържат с ветеринарния лекар на стопанството. Той трябва да уведоми областния ветеринар, който да пристигне на инспекция.

БАБХ продължава да следи епизоотичната обстановка и изпълнението на въведените мерки. При съмнение за нарушения, гражданите могат да подават сигнали до Агенцията на денонощен телефон 0 700 122 99.

Повече информация относно заболяването може да откриете тук.