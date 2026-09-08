Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Министър Абровски ще участва в неформалното заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Дъблин

АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Основната тема на срещата ще бъде „Стратегия за животновъдството и План на ЕС за протеините (Изследвания и иновации)“

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски ще участва в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе от 6 до 8 септември 2026 г. в Дъблин, Ирландия.

Основната тема на срещата ще бъде „Стратегия за животновъдството и План на ЕС за протеините (Изследвания и иновации)“. На него се очаква министрите да обсъдят ролята на научните изследвания и иновациите за  устойчивото му развитие и повишаване на конкурентоспособността на сектора.  Възможностите за подкрепа на земеделските производители във връзка с внедряването на нови технологии и иновативни практики, също ще бъде предмет на дискусия от участниците.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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