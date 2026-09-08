Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Празнуваме Рождество Богородично!

АктуалноАкценти
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
3 Минути

Пресвета Богородица е закрилница на семейството и дома

На 8 септември православната църква отбелязва Рождество на Пресвета Богородица, известно като Малка Богородица – празник, посветен на рождението на Христовата майка. Извършват се празнични литургии в храмовете в цялата страна.

Пресвета Богородица е закрилница на семейството и дома. Според традициите на този ден стопанките месят празнична пита, вари се жито и се носят за освещаване в църквата. Този ден не е просто религиозен празник, а е дълбоко вкоренен в българските традиции, особено в земеделието и народния календар. За нашите предци, както и за много съвременни фермери, той бележи естествения преход от лятото към есента и поставя началото на най-важните етапи от работата на полето.

Символика и обичаи в земеделието

Празникът е пряко свързан с реколтата и плодородието. Народната вяра гласи, че на този ден Богородица благославя земята, за да даде изобилие. Именно затова той е своеобразен благодарствен ден за вече прибраната лятна реколта – жито, грозде, дини и пъпеши.

В много райони на България Малка Богородица е ден за равносметка. Земеделците почиват от тежката лятна работа, за да отбележат празника, но мислите им вече са насочени към предстоящите есенни дейности. Това е времето за:

  • Оран и подготовка на нивите за следващата сеитба.
  • Прибиране на късните култури – домати, пипер, картофи.
  • Обработка на лозята и подготовка за гроздобер, който обикновено започва скоро след този ден.

Според старите поверия, на Малка Богородица трябва да се занесе първият плод от градината в църква, за да бъде благословена цялата реколта през годината.

Защо празникът е важен за фермерите?

Малка Богородица е пресечна точка между вярата и селскостопанската практика. Той напомня на хората, че трудът им е част от по-голям природен и духовен цикъл. Този ден символизира както благодарността за получените дарове, така и надеждата за успех в бъдещата работа. За земеделците това е момент да си поемат дъх и да се подготвят за интензивния есенен сезон. Празникът служи като напомняне, че след тежкия труд идва време за почивка и че всеки следващ етап от работата в полето има своето точно определено време.

На днешният празник имен ден празнуват Мария, Борис, Богдан, Богомил, Богомила, Богомир и други.

Честит празник на всички! Нека Малка Богородица даде здраве, мир и плодородие на вашите ниви и градини!

Снимка: БНТ

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
Днес почитаме Рождество на Пресвета Богородица
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Министър Абровски ще участва в неформалното заседание на Съвета на ЕС по...
АктуалноАкценти
Празнуваме Рождество Богородично!
АктуалноАкценти
Агропрогноза: Агрометеорологичните условия ще се определят от температури над климатичните норми
АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Енергийният натиск върху земеделието: Как петролният шок може да стигне до цените...
АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Изследване на БАН: Жегата променя земеделието в Дунавската равнина

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама