ФАО: Сушата и войните тласнаха нагоре цените на храните през август

Необичайно горещото лято в Европа е довело до спад на добивите, докато в Азия климатичното явление Ел Ниньо застрашава селскостопанското производство

Цените на храните са се повишили значително през август на фона на високите температури в много региони по света и геополитическото напрежение, като цената на захарта е достигнала най-високото си равнище от повече от година, съобщи днес Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО), цитирана от Франс прес и БТА.

Индексът на цените на храните на ФАО, който проследява месечните промени в кошница от търгувани на международните пазари хранителни стоки, се е повишил с 1,9 % през август спрямо юли и с 2,5 % спрямо същия месец на 2025 година. Увеличението е значително по-голямо от отчетеното през юли, когато цените нараснаха съответно с 0,6 % на месечна и с 1 % на годишна база.

Необичайно горещото лято в Европа е довело до спад на добивите, докато в Азия климатичното явление Ел Ниньо застрашава селскостопанското производство. В резултат на това цената на захартае нараснала с 11,9% през август, достигайки най-високото си равнище от юни 2025 г. Цената на пшеницата е нараснала с 15 % през август спрямо същия месец на миналата година. Сред причините са също и „продължаващите нарушения на износа през Черно море“, свързани с войната между Русия и Украйна.

Цената на царевицата се е повишила с 2,5 % за месец, подкрепена от очакванията за по-ниски добиви в някои райони на САЩ и Европа, по-високите разходи за торове заради блокирането на Ормузкия проток, както и силното търсене на селскостопанска продукция за производство на биогорива.

Почти всички останали основни хранителни продукти – от птиче месо и ориз до палмово масло, също са поскъпнали през август. Значително изключение е говеждото месо, чиито цени са се понижили заради засилената конкуренция между австралийските и бразилските производители на световните пазари след въвеждането от Китай на квоти за внос.

„Климатичните сътресения, геополитическото напрежение и логистичните нарушения в търговията се съчетават и водят до влошаване на прогнозите за предлагането“, предупреждава главният икономист на ФАО Максимо Тореро.

Междувременно ФАО понижи прогнозата си за производството на зърнени културипрез 2026 г. до 2,98 милиарда тона, което е спад от 2 % спрямо рекордното равнище от 2025 г. Въпреки това очакваната реколта се очертава да бъде втората най-голяма, откакто се води статистика, посочва агенцията.