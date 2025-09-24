Eвропейската мебелна индустрия призова за по-строги правила за безопасна и справедлива електронна търговия в ЕС

С наближаването на предстоящите коледни празници, както и на големи търговски събития като Черния петък, рискът от масивно нахлуване на несъответстващи продукти, които да наводнят ЕС, става още по-голям

Близо 64 неправителствени организации за защита на околната среда и потребителите, индустриални, търговски и търговски организации, сред които и EFIC (Eвропейската конфедерация на мебелната индустрия) призоваха политиците в ЕС да вземат спешно мерки за преодоляването на продължаващите регулаторни пропуски във връзка с търговията чрез онлайн пазари.

С бързото развитие на електронния обмен тези платформи се превърнаха в ключови фактори за износ от трети страни, по-специално чрез свързването на потребителите в ЕС с продавачи от трети страни извън Съюза. В много случаи това води до заобикаляне от страна на продавачите на системата на вътрешния пазар, която изисква оператор в ЕС да гарантира, че всички продукти и опаковки, пуснати на европейския пазар, са безопасни и отговарят на законодателството в Европа.

С наближаването на предстоящите коледни празници, както и на големи търговски събития като Черния петък, рискът от масивно нахлуване на несъответстващи продукти, които да наводнят ЕС, става още по-голям. Трябва да отбележим и нарастващото навлизане на реклами в резултатите от търсачките. Поради последните промени в тарифната политика на САЩ много от маркетинговите усилия на компаниите бяха пренасочени към ЕС, което доведе до значително увеличение на разходите за реклама в региона и отново повиши риска от наплив на несъответстващи продукти, които заливат пазара на ЕС.

Обемът на прекия внос на потребителите от трети страни продължава да нараства, като 4,6 млрд. малки пратки (под прага от 150 евро) навлизат на пазара на ЕС, както е посочено от ЕК през февруари в „Комуникация за електронна търговия – комплексен набор от инструменти на ЕС за безопасна и устойчива електронна търговия“. С нарастването на този брой ще се увеличи и броят на несъответстващите продукти, които влизат на пазара на ЕС чрез онлайн пазари. Тези продукти често нарушават регламентите на ЕС за безопасност, екологична устойчивост, права на интелектуална собственост и схеми за разширена отговорност на производителите (EPR).

Ключов проблем, идентифициран от органите за надзор на пазара, заинтересованите страни от индустрията и гражданското общество, е, че онлайн пазарите понастоящем не са признати за икономически оператори съгласно законодателството на ЕС.

Това ги освобождава от проактивна правна отговорност за надлежна проверка на съответствието на продуктите, продавани чрез техните платформи.

Те трябва да предприемат действия само ако бъдат информирани за потенциално несъответствие. Нито Законът за цифровите услуги (DSA), нито Общият регламент за безопасност на продуктите (GPSR), нито рамката на Зеления пакт са успели да преодолеят ефективно този пропуск в законодателството. В резултат на това онлайн пазарите могат да улесняват продажбата на несъответстващи стоки от продавачи извън ЕС на потребители в ЕС, като носят минимална отговорност за безопасността, законността или въздействието върху околната среда на тези продукти.

Съвсем наскоро Европейският парламент призна проблема в доклада си по собствена инициатива относно вноса в ЕС, но въпреки това не стигна до ясен призив за преодоляване на съществуващите правни пропуски. За да се запази целостта на вътрешния пазар на ЕС и да се гарантира ефективността на законодателството на съюза, е от съществено значение на онлайн пазарите да бъдат възложени по-ясни и по-строги задължения. Като премахне този правен пропуск, ЕС може да създаде по-съгласувана, приложима и устойчива в бъдеще регулаторна рамка, която гарантира, че всички участници, предоставящи достъп на продукти до вътрешния пазар — независимо от тяхното физическо местоположение или бизнес модел — спазват едни и същи високи стандарти за безопасност, устойчивост и справедливост.