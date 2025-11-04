Зам.-министър Ненов: Сигурната и чиста енергия е двигателят на бъдещия икономически растеж

Въглеродно земеделие
Новите индустрии означават допълнителни приходи за енергийната система и стимули за нейното надграждане

Сигурната, чиста и достъпна енергия е необходимото условие за развитието на съвременните индустрии, центровете за данни и технологичните хъбове, които се превръщат в двигател на новия икономически растеж. Това заяви заместник-министърът на енергетиката Красимир Ненов, който участва в панела „Новите фабрики, мрежите и енергията за бъдещето“ в рамките на форума IN SOFIA. В изказването си той подчерта ключовата роля на енергийния сектор за изграждането на конкурентоспособна икономика и привличането на инвестиции с висока добавена стойност.

Заместник-министър Ненов представи напредъка по стратегическите проекти на България за осигуряване на дългосрочна енергийна сигурност. Сред тях е изграждането на два нови ядрени блока на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ с общ капацитет от 2 гигавата – инфраструктура, която ще гарантира стабилност на енергийната система и предвидимост за бизнеса. Паралелно се работи и по проучването на възможности за внедряване на малки модулни реактори – перспективна технология, която може да бъде интегрирана в индустриални зони и да осигурява локално, беземисионно и сигурно електроснабдяване на новите гигафабрики. Това представлява технологично надграждане на системата, което трябва да отговори на бъдещите потребности на индустрията.

По време на панела заместник-министър Ненов отбеляза, че развитието на центрове за данни и изкуствен интелект представлява важна икономическа възможност за страната. Новите индустрии означават допълнителни приходи за енергийната система и стимули за нейното надграждане. Той подчерта, че инвестициите в мрежовата инфраструктура, съхранението и производствените капацитети трябва да изпреварват растящото потребление, като същевременно държавната политика да насърчава изграждането на центрове за данни на места с надеждно производство на достъпна, и сигурна зелена енергия.

„България разполага с всички необходими предпоставки да бъде регионален лидер в енергийната трансформация – стабилна беземисионна енергия, инфраструктура и квалифицирани кадри. Нашата цел е да превърнем българската енергетика в основа на индустриалното развитие и в платформа за технологични инвестиции“, заключи заместник-министър Красимир Ненов.

Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

