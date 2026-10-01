Месечна агрометеорологична прогноза за октомври 2026 г.

През първото десетдневие на октомври се прогнозират валежи, подобрение състоянието на горните почвени слоеве и на условията за провеждане на сезонните почвообработки

През първото десетдневие на октомври агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време и средноденонощни температури около и под климатичните норми. Прогнозираното хладно и влажно време през повечето дни от периода ще бъде предпоставка за развитие на патогени – късно кафяво гниене по плодовете на есенните сортове овошки (Monilia fructigena), сиво гниене (Botrytis cinerea) по неприбраната гроздова реколта. Масови слани се очакват в края на десетдневието, което изиска навременно прибиране на зеленчуковите култури подлежащи на осланяване. Това съобщи Дукена Жолева агрометеоролог при Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

През първото десетдневие на октомври се прогнозират валежи, подобрение състоянието на горните почвени слоеве и на условията за провеждане на сезонните почвообработки. Засушаването в края на лятото възпрепятства провеждането на предсеитбените обработки на площите предвидени за засяване с есенници. Поради тази причина са пропуснати агротехническите срокове, през септември, за сеитбата на зимна рапица. През октомври са оптималните срокове за сеитбата на зимните житни култури. През първото десетдневие е агротехническият срок за сеитбата на пшеницата в Северна България, от 15 до 25.X – в Южна България, а в края на месеца – в районите по Черноморското крайбрежие.

През второто и третото десетдневие агрометеорологичните условия ще се определят от температури близки до обичайните.

Очакваните валежи през първата половина от второто десетдневие, в началото на третото и в кра на месеца, ще подобряват почвените влагозапаси в 50cm слой и условията за протичане на началните фази от вегетацията на засетите есенници. В края на октомври при пшеницата и ечемика, взависимост от сеитбените дати, ще се наблюдават фазите поникване и формиране на 1-2-3 лист.

През октомври есенните посеви се нападат от вредители. При зимните житни култури трябва да се следи за наличността на обикновена полевка, житен бегач и житни мухи. При численост на вредителите над прага на икономическа вредност (ПИВ) е необходимо да се извърши своевременно третиране. За обикновената полевка ПИВ е 2 броя активни колонии на декар, за обикновения житен бегач – 3 бр. ларви/m².