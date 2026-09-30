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Зам.-министър Палигоров: Черно море е стратегически регион с ключово значение за продоволствената сигурност

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Заместник-министърът откри Конференцията на заинтересованите страни по Общата морска програма за Черно море 2026 в Бургас

Черно море е стратегически регион с ключово значение за продоволствената сигурност, синята икономика, морския транспорт, туризма, рибарството и аквакултурите. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните проф. д-р Иван Палигоров при откриването на Конференцията на заинтересованите страни по Общата морска програма за Черно море 2026 в Бургас. Той изтъкна, че опазването му изисква последователни усилия, отговорни политики и ефективно международно сътрудничество.

Заместник-министър Палигоров изрази удовлетвореност от домакинството на България на високия форум, който събира на едно място всички партньори имащи ангажимент към устойчиво развитие на Черноморския регион.

Той посочи, че за екипа на Министерството сред основните приоритети са устойчивото управление на рибарството и аквакултурите, подобряването на събирането и анализът на научни данни, както и укрепването на системите за контрол и мониторинг на рибарските дейности. “Заедно с това работим за повишаване на конкурентоспособността на сектора, подкрепа на крайбрежните общности и създаване на нови възможности за заетост, инвестиции и икономически растеж.“, допълни още проф. Иван Палигоров.

Той бе категоричен , че предизвикателствата пред Черно море не могат да бъдат решени от отделна държава.  По думите му замърсяването на морската среда, въздействието на климатичните промени, устойчивото управление на рибните ресурси и насърчаването на иновациите, изискват координирани действия на регионално равнище.

В Конференцията участие взеха и Чарлина Вичева, генерален директор на Главна дирекция “Морско дело и рибарство” DG MARE на ЕК, Драгош Симион,  председател на Националната агенция за рибарство и аквакултури (ANPA) в Румъния и Габриел Попеску, директор на Дирекция „Морска политика и инспекции” в  Румъния, както и Христо Панайотов, изпълнителен директор на ИАРА.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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