Въглеродно земеделие
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Земеделските стопани могат да актуализират данните си в Регистъра до 30 септември

АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Регистрацията и ежегодната пререгистрация могат да бъдат извършени и по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), без необходимост от посещение на място в общинските служби по земеделие или областните дирекции „Земеделие“

Министерството на земеделието и храните напомня, че до 30 септември (сряда) 2026 г. регистрираните земеделски стопани могат да актуализират данните си в Регистъра на земеделските стопани за текущата стопанска 2025/2026 година. До тази дата е възможна и регистрация на нови земеделски стопани.

От 1 октомври (четвъртък) 2026 г. до крайния срок за подаване на заявления по интервенциите за подпомагане на площ и за животни за Кампания 2027 земеделските стопани ще могат да подават документи за пререгистрация за стопанската 2026/2027 година. Съгласно изискванията на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани нови такива могат да се регистрират и след изтичането на този срок в рамките на съответната стопанска година.

Регистрацията и ежегодната пререгистрация могат да бъдат извършени и по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), без необходимост от посещение на място в общинските служби по земеделие или областните дирекции „Земеделие“.

За подаване на документите по електронен път е необходим валиден квалифициран електронен подпис и създаден профил в ССЕВ на интернет адрес: https://egov.bg . Административната услуга е с № 1822 „Регистрация на земеделски стопани“. След избиране на услугата е достъпна подробна информация за необходимите документи и начина на заявяването ѝ.

Необходимите документи за регистрация или пререгистрация могат да бъдат изтеглени и оттук: https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/direktni-plashaniya/registraciya-na-zemedelski-stopani/ , както и да бъдат получени на място в общинските служби по земеделие и областните дирекции „Земеделие“.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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