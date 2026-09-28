Земеделските стопани могат да актуализират данните си в Регистъра до 30 септември

Регистрацията и ежегодната пререгистрация могат да бъдат извършени и по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), без необходимост от посещение на място в общинските служби по земеделие или областните дирекции „Земеделие“

Министерството на земеделието и храните напомня, че до 30 септември (сряда) 2026 г. регистрираните земеделски стопани могат да актуализират данните си в Регистъра на земеделските стопани за текущата стопанска 2025/2026 година. До тази дата е възможна и регистрация на нови земеделски стопани.

От 1 октомври (четвъртък) 2026 г. до крайния срок за подаване на заявления по интервенциите за подпомагане на площ и за животни за Кампания 2027 земеделските стопани ще могат да подават документи за пререгистрация за стопанската 2026/2027 година. Съгласно изискванията на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани нови такива могат да се регистрират и след изтичането на този срок в рамките на съответната стопанска година.

Регистрацията и ежегодната пререгистрация могат да бъдат извършени и по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), без необходимост от посещение на място в общинските служби по земеделие или областните дирекции „Земеделие“.

За подаване на документите по електронен път е необходим валиден квалифициран електронен подпис и създаден профил в ССЕВ на интернет адрес: https://egov.bg . Административната услуга е с № 1822 „Регистрация на земеделски стопани“. След избиране на услугата е достъпна подробна информация за необходимите документи и начина на заявяването ѝ.

Необходимите документи за регистрация или пререгистрация могат да бъдат изтеглени и оттук: https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/direktni-plashaniya/registraciya-na-zemedelski-stopani/ , както и да бъдат получени на място в общинските служби по земеделие и областните дирекции „Земеделие“.