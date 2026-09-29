Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

МЗХ стартира кампания за обсъждане създаването на общински консултативни съвети на територията на страната

АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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За участие в събитията са поканени земеделски производители, а целта на събитията е свързана с представяне на концепцията на общинските консултативни съвети

Министерството на земеделието и храните стартира кампания за обсъждане възможността по създаването на общински консултативни съвети на територията на страната. Те ще бъдат в секторите „Плодове и зеленчуци“ и „Животновъдство“. Първите работни срещи по сформирането им започват от днес и ще продължат до края на месец октомври 2026 г.

За участие в събитията са поканени земеделски производители, а целта на събитията е свързана с представяне на концепцията на общинските консултативни съвети.

С настоящата инициатива министерството иска да създаде пряка връзка със земеделските стопани на местно ниво. Консултативните съвети ще дадат възможност за обсъждане на специфичните регионални проблеми, споделяне на добри практики и оказване на експертна и институционална подкрепа на стопаните по теми, свързани с развитието на секторите.

Срещите ще се провеждат по общини съгласно предварително изготвен график. Информация за датите, часовете и местата на провеждането им ще бъдат публикувани  от областните дирекции „Земеделие“.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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