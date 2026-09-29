МЗХ стартира кампания за обсъждане създаването на общински консултативни съвети на територията на страната

За участие в събитията са поканени земеделски производители, а целта на събитията е свързана с представяне на концепцията на общинските консултативни съвети

Министерството на земеделието и храните стартира кампания за обсъждане възможността по създаването на общински консултативни съвети на територията на страната. Те ще бъдат в секторите „Плодове и зеленчуци“ и „Животновъдство“. Първите работни срещи по сформирането им започват от днес и ще продължат до края на месец октомври 2026 г.

За участие в събитията са поканени земеделски производители, а целта на събитията е свързана с представяне на концепцията на общинските консултативни съвети.

С настоящата инициатива министерството иска да създаде пряка връзка със земеделските стопани на местно ниво. Консултативните съвети ще дадат възможност за обсъждане на специфичните регионални проблеми, споделяне на добри практики и оказване на експертна и институционална подкрепа на стопаните по теми, свързани с развитието на секторите.

Срещите ще се провеждат по общини съгласно предварително изготвен график. Информация за датите, часовете и местата на провеждането им ще бъдат публикувани от областните дирекции „Земеделие“.