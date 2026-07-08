Зам.-министър Якимов: Индустриален парк „Балкан“ е ключова стъпка към привличането на високотехнологични инвестиции в България

Проектът се финансира със средства от Европейския съюз по Националния план за възстановяване и устойчивост в рамките на Програмата AttractInvestBG, като общата стойност на инвестицията е 14 025 857,51 евро

Изграждането на Индустриален парк „Балкан“ е продължение на нашите амбиции и политики за реиндустриализация и за привличане на нови инвеститори, които реализират продукти с висока добавена стойност. Това заяви заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Красимир Якимов, който участва в събитие по повод развитието на Индустриален парк „Балкан“ в Ловеч.

В рамките на събитието зам.-министър Якимов изрази увереност, че проекти като Индустриален парк „Балкан“ създават необходимите предпоставки България да се утвърди като предпочитана дестинация за големи инвестиции. „Такива проекти са сигурна предпоставка България да привлича значими стратегически инвеститори, които да изберат страната ни за започване или разширяване на своите производства“, посочи той.

Правителството предприема и последователни мерки за подобряване на инвестиционната среда в страната.

„Създадохме Централен координационен съвет за стратегически инвестиции към Министерския съвет, с което за първи път инвестиционният процес беше издигнат на най-високо институционално и политическо ниво. Това е ясен сигнал към бизнеса за по-бързи решения, по-малко бюрокрация и много по-добра координация между институциите“, подчерта зам.-икономическият министър.

По думите му успоредно с това се реализира и мащабна административна реформа в подкрепа на бизнеса. „Вече сме идентифицирали над 230 мерки за облекчаване на административните процедури – от съкращаване на сроковете за сертифициране до ускоряване на разрешителните режими. Целта е инвестиционният процес да стане по-бърз, по-ефективен и по-предвидим“, каза заместник-министър Якимов.

В заключение Красимир Якимов пожела успех на проекта и увери, че държавата ще продължи да подкрепя неговото развитие. „Имате подкрепата на българското правителство. Ще направим всичко възможно да създадем необходимите условия тук възможно най-скоро да бъдат реализирани високотехнологични инвестиции и производства с висока добавена стойност“, каза още той.

Проектът за развитие на Индустриален парк „Балкан“ цели да насърчи инвестициите и икономическия растеж в област Ловеч чрез изграждане на модерна индустриална инфраструктура. Реализацията му се очаква да създаде около 53 нови работни места и да повиши експортния потенциал на региона. Проектът се финансира със средства от Европейския съюз по Националния план за възстановяване и устойчивост в рамките на Програмата AttractInvestBG, като общата стойност на инвестицията е 14 025 857,51 евро.