Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Зам.-министър Якимов: Индустриален парк „Балкан“ е ключова стъпка към привличането на високотехнологични инвестиции в България

АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
3 Минути

Проектът се финансира със средства от Европейския съюз по Националния план за възстановяване и устойчивост в рамките на Програмата AttractInvestBG, като общата стойност на инвестицията е 14 025 857,51 евро

Изграждането на Индустриален парк „Балкан“ е продължение на нашите амбиции и политики за реиндустриализация и за привличане на нови инвеститори, които реализират продукти с висока добавена стойност. Това заяви заместник-министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Красимир  Якимов, който участва в събитие по повод развитието на Индустриален парк „Балкан“ в Ловеч.

АКЦЕНТИ
Проектът се финансира със средства от Европейския съюз по Националния план за възстановяване и устойчивост в рамките на Програмата AttractInvestBG, като общата стойност на инвестицията е 14 025 857,51 евроПравителството предприема и последователни мерки за подобряване на инвестиционната среда в страната.

В рамките на събитието зам.-министър Якимов изрази увереност, че проекти като Индустриален парк „Балкан“ създават необходимите предпоставки България да се утвърди като предпочитана дестинация за големи инвестиции. „Такива проекти са сигурна предпоставка България да привлича значими стратегически инвеститори, които да изберат страната ни за започване или разширяване на своите производства“, посочи той.

Правителството предприема и последователни мерки за подобряване на инвестиционната среда в страната.

„Създадохме Централен координационен съвет за стратегически инвестиции към Министерския съвет, с което за първи път инвестиционният процес беше издигнат на най-високо институционално и политическо ниво. Това е ясен сигнал към бизнеса за по-бързи решения, по-малко бюрокрация и много по-добра координация между институциите“, подчерта зам.-икономическият министър.

По думите му успоредно с това се реализира и мащабна административна реформа в подкрепа на бизнеса. „Вече сме идентифицирали над 230 мерки за облекчаване на административните процедури – от съкращаване на сроковете за сертифициране до ускоряване на разрешителните режими. Целта е инвестиционният процес да стане по-бърз, по-ефективен и по-предвидим“, каза заместник-министър Якимов.

В заключение Красимир Якимов пожела успех на проекта и увери, че държавата ще продължи да подкрепя неговото развитие. „Имате подкрепата на българското правителство. Ще направим всичко възможно да създадем необходимите условия тук възможно най-скоро да бъдат реализирани високотехнологични инвестиции и производства с висока добавена стойност“, каза още той.

Проектът за развитие на Индустриален парк „Балкан“ цели да насърчи инвестициите и икономическия растеж в област Ловеч чрез изграждане на модерна индустриална инфраструктура. Реализацията му се очаква да създаде около 53 нови работни места и да повиши експортния потенциал на региона. Проектът се финансира със средства от Европейския съюз по Националния план за възстановяване и устойчивост в рамките на Програмата AttractInvestBG, като общата стойност на инвестицията е 14 025 857,51 евро.

 

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
Стартира проект за опазване на горите и биоразнообразието в парк „Шуменско плато“
Агенцията за малки и средни предприятия стартира нов проект в партньорство с БФБ за по-лесен достъп до капиталово финансиране за фирми
ЕК одобри 104 млн. евро за електрическа свързаност между България и Румъния по проекта CARMEN
Проектът на Закон за виното и спиртните напитки ще бъде преразгледан и обсъден отново със заинтересованите страни
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Зам.-министър проф. Неделков: Екипът на МЗХ има амбицията да промени законодателството в...
АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Зам.-министър Якимов: Индустриален парк „Балкан“ е ключова стъпка към привличането на високотехнологични...
АктуалноАкцентиПолитика и факти
ЕП одобри по-ясни правила за социалните обезщетения за мобилните работници в ЕС
АктуалноАкцентиЕвропейско земеделие
EK прие първата по рода си стратегия за животновъдството
АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Министър Абровски: При достатъчен ресурс ще подкрепим животновъдите с извънреден de minimis

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама