Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Зам.-министър проф. Крум Неделков: Работим усилено за намаляване на административната тежест за животновъдите

АктуалноАкцентиЖивотновъдство
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Нееднократно се поставя въпросът за големия обем документи, които животновъдите трябва да попълват и подават, както и за различните регистри и дневници, които водят. Това създава сериозно административно натоварване и отнема време от основната им дейност, подчерта проф. Неделков

„Работим усилено за намаляване на административната тежест за животновъдите и при необходимост ще бъдат предложени законодателни промени“. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните проф. Крум Неделков по време на заседание на работната група за преглед и оптимизиране на административните изисквания в сектор „Животновъдство“. По думите му целта е да се постигне опростяване на процедурите, които затрудняват ежедневната работа на фермерите, като същевременно се запазят всички необходими изисквания, свързани с нормативната уредба и директните плащания.

„Нееднократно се поставя въпросът за големия обем документи, които животновъдите трябва да попълват и подават, както и за различните регистри и дневници, които водят. Това създава сериозно административно натоварване и отнема време от основната им дейност“, подчерта проф. Неделков.

Заместник-министърът припомни, че до момента животновъдите са поставили редица въпроси, свързани с изпълнението на административните процедури, които съпътстват тяхната дейност. Те са свързани с отглеждането на животните и пашата, ветеринарномедицинското законодателство, хуманното отношение към животните и други действащи регулации. Според него именно тези практически затруднения са наложили разширяването на състава на работната група.

В тази връзка той уточни, че със заповед на министъра на земеделието и храните е разширен кръгът на участващите институции. Към работната група са включени представители на Националната агенция за приходите, Министерството на финансите, Министерството на околната среда и водите, Министерството на труда и социалната политика и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Увеличен е и броят на неправителствените организации, като към момента в работата ѝ участват общо 20 браншови организации. При необходимост ще бъдат привличани и допълнителни експерти.

По време на заседанието беше взето решение представителите на институциите в работната група да изпратят списък с документите, които се изискват от животновъдните стопанства, след което да се пристъпи към тяхното обстойно разглеждане и прецизиране. Представителите на бранша също имат възможност да изпратят становища и конкретни предложения, които да бъдат обсъдени.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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