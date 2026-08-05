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Жълт код за горещини в четвъртък с температури до 37°

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Максималните температури ще бъдат между 32° и 37°, в София – около 32°

През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност, съобщиха от от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), цитирани от БТА.

На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32° и 37°, в София – около 32°. Атмосферното налягане ще се понижи и ще се доближи до средното за месеца.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Минималните температури няма да паднат под 20°, максималните ще бъдат 29°-31°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините преди обяд ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра – около 17°.

В петък и събота ще преобладава слънчево време, но след обяд ще се развива купеста, а в петък, главно над западната половина от страната и Североизточна България – и купесто-дъждовна облачност. На отделни места там, с по-голяма вероятност в планинските райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. В нощните часове ще бъде почти тихо, през деня вятърът ще бъде слаб до умерен, предимно от североизток, в западната половина от страната – временно от север-северозапад. Дневните температури ще останат без съществена промяна, предимно между 32° и 37°, високи – до 34°-35° ще бъдат и по Черноморието.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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