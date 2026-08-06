Преображение Господне е! Денят, в който слънцето обръща гръб на лятото!

От забраната за къпане в реките до мистичното отваряне на небето в полунощ – поверията, които преобръщат народния календар на 6 август

Преображение Господне е един от най-светлите празници в църковния календар и се отбелязва още от първите векове на християнството. Свързан е с едно от най-важните евангелски събития – явяването на Иисус Христос пред трима от най-близките му ученици. Христос често беседвал с учениците си за своите предстоящи страдания, казвал им, че ще бъде убит и на третия ден ще възкръсне. Сърцата на учениците се изпълвали със скръб, но дълбоко в себе си те не вярвали, че това ще се случи.

За да укрепи вярата им, че той е истинският Син Божий, Христос се изкачил с трима от тях – Петър, Яков и Йоан, на една висока планина в Галилея. Отдалечил се от тях и започнал да се моли. Учениците му през това време заспали, а когато се събудили, видели Иисус преобразен – лицето му светнало като слънце, а дрехите му били бели като сняг. При преображението си Христос показал на апостолите своята божествена природа, опитал се е да ги предпази от съмненията при вида на страданията му и да укрепи вярата им.

В българския фолклор обаче празникът има още едно лице – той бележи дълбока природна граница и тектоничен прелом в стопанския календар.

Времето се пречупва: Когато лятото си отива

В народните представи Преображение Господне е моментът, в който природата прави рязък завой. Старите българи са вярвали, че на 6 август слънцето „обръща гръб на лятото и поглежда към зимата“. Според поверието на този ден то спира за момент, подскача три пъти от радост, че е свършило лятната си работа, и тръгва назад.

След Преображение дните започват осезаемо да намаляват, щъркелите и лястовиците се събират на ята, за да се подготвят за дългия път на юг, а влечугите се прибират в дупките си. Водата в реките и морето също се „преобразява“ – тя изстива, обръща се и народната традиция строго забранява къпането на открито след тази дата, за да не се случи нещастие.

Чудото на отвореното небе

Нощта срещу празника е обвита в мистика. Подобно на Богоявление, народът вярва, че в полунощ срещу Преображение небето се отваря и пред очите на хората се явява Божията слава в ослепително сияние.

Поверието гласи, че който успее да види това чудо и е праведен, каквото си пожелае в същия миг – ще му се сбъдне. Затова в миналото майките са карали децата си да гледат в нощното небе с надеждата да уловят този свещен миг и да измолят здраве и късмет за семейството.

Първото грозде и благославянето на реколтата

В икономическия живот на традиционното българско село Преображение е празник на първите плодове. До този ден съществува строга табу-забрана – никой не бива да опитва грозде, особено жените, които са изгубили деца (вярвало се е, че на оня свят Света Богородица раздава грозде на починалите дечица, а ако майката е яла на земята преди това, за нейното дете няма да има).

На 6 август стопаните откъсват първите узрели чепки грозде и ги занасят в църквата за освещаване. Свещеникът чете специална молитва за благославяне на лозята и плодовете на труда, след което гроздето се раздава на близки, съседи и сираци за здраве и плодородие. В планинските райони, където гроздето зрее по-късно, вместо него в храма се носят първите узрели ябълки или къпини. Наред с плодовете, на трапезата се слага и варено жито от новата реколта.

Празничната трапеза

Тъй като празникът се пада по време на двуседмичния Богородичен пост, менюто на Преображение изисква постно ястие. Заради величието на деня обаче църквата разрешава изключение от строгия режим – на масата се позволява консумацията на риба и вино. Трапезата се допълва от обредни хлябове, пресни плодове, мед и традиционни зеленчукови ястия, с които се благодари за изобилието на земята преди настъпването на есенните студове.