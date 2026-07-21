Зам.-министър Палигоров ще участва в пресконференция за съхненето на горите

По време на събитието ще бъдат представени конкретни краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки, разработени съвместно от държавните институции, научната общност и представители на практиката за справяне с проблема

На 22 юли 2026 г. (сряда) от 10:00 часа в зала 1 на сградата на Община Русе заместник-министърът на земеделието и храните проф. д-р Иван Палигоров ще участва в пресконференция на тема „Съхнене на горите и полезащитните пояси в Североизточна България – проблеми и решения“, организирана по инициатива на Министерството на земеделието и храните.

По време на събитието ще бъдат представени конкретни краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки, разработени съвместно от държавните институции, научната общност и представители на практиката за справяне с проблема.

Ще бъдат представени и резултатите от проведеното национално съвещание на тема „Съхнене на горите – проблеми и решения“, по време на което беше обсъдено комплексното въздействие на климатичните промени, включително продълж ителното засушаване, екстремните температури, съхненето на горите и масовото разпространение на болести и вредители. Ще бъдат очертани основните констатации и рискове, сред които трайна промяна на ландшафта, значително повишаване на опасността от горски пожари и загуба на биоразнообразие.

В пресконференцията ще участват изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по горите инж. Стоян Тошев, доц. д-р Георги Костов, преподавател в Лесотехническия университет – София, директорът на Северноцентрално държавно предприятие – Габрово инж. Петър Ганев, директорът на Регионална дирекция по горите – Русе инж. Огнян Савянов, както и директорът на ДГС – Силистра инж. Цветелин Миланов.

За участие в пресконференцията са поканени областният управител на Русе, представители на изпълнителната и местната власт, народни представители, общински съветници и други заинтересовани страни.

Североизточна България е сред най-засегнатите региони от процесите на съхнене на горите. На отделни места засегнатите дъбови насаждения достигат до 40%, а при полския ясен и липата съхненето е почти пълно. В Добруджа е установено масово съхнене, което застрашава жизненоважните горски полезащитни пояси, имащи ключово значение за опазването на земеделските земи и за количеството и качеството на селскостопанската продукция.