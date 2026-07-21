Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Премиерът: Изборът на много германски компании да разширят присъствието си в България е показател за потенциала на двустранното сътрудничество

АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
2 Минути

Радев акцентира върху значението на инвестициите от Германия не само за високия стокообмен, но и с оглед на ефективния модел, на който те са носител, за отношенията между държавата, бизнеса и обществото

Германия е водещ икономически и инвестиционен партньор за България и имаме интерес да задълбочим сътрудничеството си с Баден-Вюртемберг. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на срещата си с делегация от федералната провинция, водена от Томас Щробъл, председател на Ландтага (парламента) на Баден-Вюртемберг. Премиерът изрази готовност страната ни да участва в организирането на бизнес форум, на който водещи компании от федералната провинция, които все още нямат присъствие у нас, да се запознаят с инвестиционните възможности в България. Министър-председателят изтъкна и стремежа на българското правителство да подобри още повече условията за правене на бизнес в страната ни.

Премиерът Румен Радев приветства интереса на германския бизнес към България и отбеляза, че изборът на много компании да разширят присъствието си у нас е показател за потенциала на двустранното сътрудничество. Радев акцентира върху значението на инвестициите от Германия не само за високия стокообмен, но и с оглед на ефективния модел, на който те са носител, за отношенията между държавата, бизнеса и обществото.

В хода на срещата бяха обсъдени възможностите за взаимодействие в различни сфери, с акцент върху отбранителната индустрия. Премиерът Радев даде редица примери за сътрудничество между България и Германия, сред които проектът за многофункционалните модулни патрулни кораба за Военноморските сили, както и партньорството с „Райнметал“.

Образованието и науката, културата и туризма също бяха откроени като перспективни сфери за взаимодействие. Акцент беше поставен върху взаимните ползи от задълбочаване на сътрудничеството в сферата на дуалното обучение. В хода на срещата в Министерския съвет беше отбелязано и значението на големия брой българи, които живеят и учат в Германия и които се явяват още един своеобразен мост на приятелство между двете страни.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
Премиерът Радев: С общи усилия ще направим качествен скок в икономиката и инвестициите
Премиерът Радев: Въпрос на национална сигурност е България да има свой хранителен суверенитет
Премиерът: Научихме, че ще купуваме ракети за F-16, ще режем майчинството и ще намаляваме пенсиите – нищо не е вярно
Премиерът: За България е важно да бъдат съхранени силната Кохезионна политика и ОСП, защото те са гарант за социална и политическа устойчивост
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Премиерът: Изборът на много германски компании да разширят присъствието си в България...
АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Зам.-министър Палигоров ще участва в пресконференция за съхненето на горите
АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Българската бирена индустрия отбелязва 145 години с рекордни инвестиции и фокус върху...
АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Премиерът: България ще насърчава инвестиции с висока добавена стойност, които водят до...
АктуалноАкценти
Агропрогноза: Агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама