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БАБХ установи 132 „виртуални“ животни при проверки в Харманли

АктуалноАкцентиГоведовъдство
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Един от проверените обекти е млечна ферма, в която според данните във ВетИС следва да се отглеждат 100 говеда. При проверката инспекторите установяват само 34 животни, съответстващи напълно на информацията в системата

Инспектори на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) установиха значителни разминавания между животните, вписани в информационната система ВетИС, и реално отглежданите животни при проверки в осем животновъдни обекта в община Харманли. Общо 132 животни, фигуриращи в системата ВетИС, не са намерени в обектите. В практиката подобни случаи често се определят като т.нар. „виртуални“ животни – регистрирани в системата, но липсващи при извършената проверка.

АКЦЕНТИ
Един от проверените обекти е млечна ферма, в която според данните във ВетИС следва да се отглеждат 100 говеда. При проверката инспекторите установяват само 34 животни, съответстващи напълно на информацията в систематаСериозни разминавания са констатирани и при три обекта за месодайни говеда.

Един от проверените обекти е млечна ферма, в която според данните във ВетИС следва да се отглеждат 100 говеда. При проверката инспекторите установяват само 34 животни, съответстващи напълно на информацията в системата.

Сериозни разминавания са констатирани и при три обекта за месодайни говеда.

По данни във ВетИС в тях са регистрирани общо 189 животни, а при проверката са установени едва 123, т.е. с 1/3 по-малко. Всички налични животни са били събрани в един от обектите, като голяма част от тях са с нарушена идентификация – само с една ушна марка или изцяло без ушни марки. Липсата на 66 животни при проверката, както и обстоятелството, че животните от трите обекта се отглеждат на едно място, пораждат основателни съмнения дали регистрираните животновъдни обекти се използват по предназначение. Поради тази причина ще бъдат извършени последващи проверки, включително по отношение на декларираните данни, които са от значение за схемите за получаване на субсидии.

В друг проверен животновъден обект инспекторите установяват обратното разминаване – на място са открити 100 овце, докато във ВетИС са регистрирани 80. Двадесет от животните са били без ушни марки и не са били въведени в информационната система, въпреки че вече са подлежали на идентификация.

Освен несъответствията в регистрацията и идентификацията, инспекторите са установили и нарушения, свързани с условията на отглеждане, сред които повредени поилки и компрометирани ограждения. Подобни нарушения са в разрез с изискванията за хуманно отношение към животните и биосигурността в обектите.

На собствениците ще бъдат връчени актове за установяване на административни нарушения. Животните без идентификация следва да бъдат маркирани и вписани във ВетИС, а установените разминавания в информационната система ще бъдат коригирани съгласно действащите процедури. Предстоят последващи проверки за изпълнение на наложените предписания.

Проверките на БАБХ в региона продължават.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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