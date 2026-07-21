Само за ден: НАП провери 36 търговски обекта в Пловдив и разкри 10 нарушения

В рамките на кампанията, при извършването на контролни покупки, проверяващите традиционно прилагат способът „таен клиент“

Фискални инспектори от Националната агенция за приходите провериха над 36 търговски обекта само за ден в едно от най-популярните места в гр. Пловдив – кв. Капана. Проверките са част от лятната контролна кампания на приходната агенция, която стартира на 29 юни. В 10 от проверените обекти са установени нарушения, сред които най-честите са: неиздаване на касови бележки и разлика в касовите наличности и маркираните суми на касовия апарат.

„За последните две седмици в Града под тепетата служителите на НАП са проверили повече от 200 обекта, като констатираните нарушения са около 70. Повече от 1000 са обектите, проверени от фискалните инспектори по Черноморието, а установените нарушения са 330.

Ефективно е запечатана и известна дискотека на Южното крайбрежие, тъй като там за по-малко от година два пъти са засечени от приходната агенция, че не издават касови бележки“, съобщи Анна Митова, директор на дирекция „Комуникации“ в НАП.

По думите й освен за спазване на данъчното и осигурителното законодателство, фискалните инспектори следят и за изпълнение на Закона за въвеждане на еврото в България.

„С цел да проследим дали има необосновано увеличение на цените от страна на търговците сме изискали документи от около 400 обекта за последните две седмици, за да можем да сравним цените или с тези през миналия сезон, ако са сезонни обекти, или преди 1 януари тази година. На база на тази информация анализираме дали има увеличение и съответно ако има такова, търговците трябва да представят данни в 5-дневен срок на какво се дължи това увеличение и дали то е икономически обосновано. От началото на годината сме издали 1500 акта за необосновано увеличение на цените, наказателните постановления по тях са 800 на стойност над 1,7 млн. евро“, допълни още Митова.

В рамките на кампанията, при извършването на контролни покупки, проверяващите традиционно прилагат способът „таен клиент“. Фискалните инспектори правят и явни наблюдения, при които за определен период от време ще се проследяват продажбите и резултатите ще се сравняват с предходни периоди. Служителите на приходната агенция следят също и дали сезонните работници имат договори, регистрирани в НАП, както и дали работодателите им ги осигуряват на реалното им възнаграждение.

От НАП напомнят, че потребителите могат да упражняват граждански контрол върху отчитането на приходите от страна на търговците, като използват мобилното приложение на НАП – NRA Mobile, което сканира QR кода върху бележката. То може да се изтегли през App Store за телефони с операционна система iOS или през Google Play.

Сигнали за неиздаване на касови бележки, фалшиви платежни документи или с липсващи реквизити, както и за други данъчни и осигурителни нарушения, могат да се подават на телефона на Информационния център: 0700 18 700 или по електронна поща на адрес: [email protected].