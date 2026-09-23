Въглеродно земеделие
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Ямбол ще бъде домакин на тазгодишното издание на Националния Био Фест 2026

АктуалноАкцентиМинистерство на земеделието,...
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Събитието е част от инициативите на МЗХ за насърчаване на биологичното земеделие, родното производство и информирания избор на потребителите

В периода от 25 до 27 септември 2026 г., Министерството на земеделието и храните организира тазгодишното издание на Националния Био Фест 2026, на което сертифицирани български биопроизводители ще представят продукцията си.

Събитието е част от инициативите на Министерството за насърчаване на биологичното земеделие, родното производство и информирания избор на потребителите. В рамките на Националния Био Фест ще се представи разнообразие от българското биологично производство, като форумът ще даде възможност и за директна среща между производители и потребители.

По време на трите фестивални дни гостите ще могат да се запознаят с продукти на сертифицирани български биопроизводители, както и да участват в безплатни дегустации, кулинарни демонстрации и творчески активности. Предвидена е и богата музикална програма. Откриването на събитието се предвижда да бъде на 25 септември 2026 г.
Министерството на земеделието и храните кани сертифицираните биопроизводители от страната да се включат в Националния Био Фест 2026. За участие може да се регистрирате на имейл: [email protected]

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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