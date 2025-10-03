Въглеродно земеделие
Ямбол стартира защита срещу градушки: Изграждат се 47 площадки за наземни генератори

Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
В хода на дискусиите д-р Василева подчерта, че Министерството на земеделието и храните, неговите регионални структури и земеделските стопани в Ямболска област работят целенасочено за устойчивото развитие на сектора

„В област Ямбол стартира изграждането на мрежа от 47 наземни генератора със сребърен йодид, която ще послужи за борба с градушките в четири общини – Болярово, Елхово, Стралджа и Тунджа.“ Това каза заместник-министърът на земеделието и храните д-р Лозана Василева при откриването на среща от националната информационна кампания за въвеждането на еврото, която се проведе в Ямбол.

Еврозоната и земеделието

„През септември бе изградена пилотна площадка, а през октомври предстоят срещи с местните власти и земеделци за уточняване на локациите“, поясни заместник-министърът и заяви, че целта е да се създаде надеждна система за защита на земеделската продукция в райони без достъп до друг способ.

В хода на дискусиите д-р Василева подчерта, че Министерството на земеделието и храните, неговите регионални структури и земеделските стопани в Ямболска област работят целенасочено за устойчивото развитие на сектора. В събитието участваха кметът на община Ямбол Валентин Ревански, директорът на управление „Емисионно" в Българската народна банка Георги Чанев, както и експерти, които представиха ползите от присъединяването на България към еврозоната.

Еврозоната и земеделието

„Преминаването към единната европейска валута ще улесни достъпа до финансиране от европейските банки за земеделските стопани, ще намали транзакционните разходи и ще им даде допълнителна сигурност при международна търговия“, заяви Василева. Тя отбеляза отново, че влизането ни в еврозоната е стратегическа стъпка за страната ни, както в икономически и финансов план, така и за пълноправното ни интегриране в сърцето на Европейския съюз.

Д-р Василева сподели, че в сектор „Земеделие“ са налични всички необходими предпоставки преходът към въвеждане на еврото да премине гладко, навременно и без сътресения. „И до момента размерът на бюджетите по приемите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г. се посочват в лева и евро, а допустимите разходи и финансовата помощ се представят в левовата равностойност на определена сума в евро“, подчерта Лозана Василева и отбеляза, че от 1 януари 2026 г. всички суми ще бъдат посочвани само в евро.

Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

