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Министър Ефремова: Дебатът за доходите е дебат за квалификацията, производителността и по-добрата среда за развитие

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Министърът подчерта важната роля на социалния диалог при определянето на минималната работна заплата

Дебатът за минималната работна заплата може да бъде отправна точка за по-широк разговор за доходите, които са резултат от по-висока квалификация, по-висока производителност и по-добра среда за развитие и на работещите, и на бизнеса. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова при представянето на промените в Кодекса на труда, с които се регламентира новият механизъм за определяне на минималната работна заплата. Те бяха приети от парламента на първо гласуване. Инвестициите в човешкия капитал включват повече обучения, с по-добро съответствие между уменията на хората и потребностите на бизнеса.

Министърът подчерта важната роля на социалния диалог при определянето на минималната работна заплата. „Няма държава с високи доходи и слаб социален диалог. Всички мерки, насочени към справяне с бедността и повишаване на заетостта, ще бъдат обсъждани със социалните партньори“, отбеляза тя. В основата на новия механизъм стои именно социалният диалог, тъй като е предвидено работодатели и синдикати да договорят помежду си размера на минималното възнаграждение в определен диапазон и да предлагат на правителството какво да бъде то за следващата година.

Ефремова припомни, че при новия механизъм за определяне на минималната работна заплата са взети предвид и икономически, и социални фактори. „Те ще дават сигурност и предвидимост. Сигурност за работещите, че минималната работна заплата ще бъде достатъчна за покриване на разходите им за храна, лекарства, битови сметки и услуги. Предвидимост за бизнеса и за държавата при изготвянето на план-сметката за следващата година“, коментира министър Ефремова. Тя допълни, че целта на държавата, синдикатите и работодателските организации е да бъде намерен баланс между необходимостта доходите на хората да растат и икономиката да запази своята устойчивост.

 

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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