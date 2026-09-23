Български консерви, сладка и функционални храни излизат на пазара в Северна Европа

Пет български компании ще представят продукцията си пред търговци и дистрибутори на Tallinn FoodFair

Български консервирани зеленчуци, сладка и функционални продукти ще бъдат представени пред търговци и дистрибутори от Естония и региона на 23 и 24 септември. Пет български производители ще участват в международното изложение Tallinn FoodFair, което ще се проведе на 23 и 24 септември в естонската столица. Участието се организира от Асоциация „Традиционни български консерви“ с подкрепата на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“.

На българския щанд E1 в Unibet Arena ще бъдат представени компаниите „Кали 98“, „Джем и Джем“, „Пелтина“, „ЦИМА 99“ и „Лютата ферма“.За асоциацията това е първо организирано участие на изложението в Талин в подкрепа на усилията на българските фирми да разширят присъствието си на пазарите в Северна Европа и Балтийския регион.

Фокусът няма да бъде само върху традиционните вкусове. Българските компании ще покажат и как класически продукти като лютеница, сладка, зеленчукови консерви и туршии се променят заедно с потребителското търсене – чрез био серии, продукти без добавена захар, функционални храни и решения за професионалния HoReCa сектор.

„Талин ни дава възможност да срещнем българските производители директно с търговци, дистрибутори и представители на HoReCa сектора. За компаниите от асоциацията това е важна стъпка към по-силно присъствие на северните пазари. България има какво да предложи не само като традиция, но и като качество, гъвкавост на производството и продукти, които отговарят на съвременното потребителско търсене“, каза Антоанета Божинова, организационен секретар на Асоциация „Традиционни български консерви“.

От лютеница и айвар до сладка с протеин и колаген и продукти с извлек от люти чушки за поддържане на жизнения тонус и енергия на човешкия организъм

Петте компании ще се представят с различни продуктови категории и ще покажат широкия диапазон на българската консервна индустрия:

Наред със сладка, приготвени по традиционни български рецепти, „ЦИМА 99“ ще предложи новите си серии продукти Tru Balance – функционални продукти с добавен протеин и колаген, както и Zero без добавена захар, ориентирана към потребителите, които търсят продукти с променен хранителен профил.

Балтийският регион като нова посока за българските храни

Tallinn FoodFair събира на едно място производители на храни, търговци, дистрибутори, представители на ресторантьорството и хотелиерството, доставчици и компании от обслужващите индустрии. Целта на родните производители е не само да покажат продуктите си, а и да се възползват от възможността те да бъдат опитани и оценени директно от професионалисти и потенциални партньори.

По данни на организаторите се очаква изложението да посрещне над 5000 специализирани посетители, повечето от които идват с конкретната цел да открият нови доставчици и нови продукти. Това е много добра възможност за българските компании, които в момента все по-активно търсят пазари извън традиционните си експортни направления.

Балтийските държави и Северна Европа предлагат възможности за реализация както за класическите български продукти, така и за новите категории – био, веган, без добавена захар и функционални храни, смятат от Асоциация „Традиционни български консерви“.

„За семейните компании директният контакт с пазара е особено ценен. Един разговор с дистрибутор или търговец може да покаже много ясно какво търсят потребителите, как трябва да бъде адаптиран един продукт и къде има реална възможност за развитие. Затова гледаме на участието в Талин не просто като на представяне, а като на начало на конкретни бизнес разговори“, подчерта Антоанета Божинова.

В рамките на Tallinn FoodFair ще се проведат и семинари и дискусии за развитието на хранителния сектор, потребителските тенденции, търговията и иновациите.

Асоциация „Традиционни български консерви“ ще посреща посетители на щанд E1 в Unibet Arena:

23 септември – от 10:00 до 18:00 ч.

24 септември – от 10:00 до 17:00 ч.