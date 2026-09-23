България е голям потребител на кафе, а в момента това е скъпа стока за потребителите. При директни търговски отношения, без участието на множество посредници, цената може да бъде по-ниска, посочи министър Абровски

България и Уганда имат потенциал за развитие на търговските отношения в областта на земеделието. Това каза министърът на земеделието и храните Пламен Абровски по време на среща с посланика на Република Уганда в България Н. Пр. Стефан Мубиру и почетния консул инж. Ивайло Йотов. Те обсъдиха възможностите за сътрудничество и обмен на стоки. Министър Абровски информира, че основна цел и политика на Министерството е да подпомага разширяването на икономическото сътрудничество с други държави и да осигурява по-добър достъп до пазари за производителите. „България е голям потребител на кафе, а в момента това е скъпа стока за потребителите. При директни търговски отношения, без участието на множество посредници, цената може да бъде по-ниска“, посочи министър Абровски. Той отбеляза, че подобни възможности съществуват и при търговията с плодове.

Сред дискутираните теми беше и развитието т.нар. „интелигентно земеделие“. Министър Абровски подчерта, че България има значителен опит във внедряването на иновации в селското стопанство и изрази готовност за обмен на знания и добри практики с Уганда. По думите му могат да бъдат изградени тесни връзки между българските аграрни университети и съответните образователни институции в Уганда. Той отбеляза, че има възможност студенти от Уганда да се обучават в България.

По време на срещата се обсъди провеждането на двустранен бизнес форум в София, който да събере представители на бизнеса и институциите от двете държави, както и възможността за подписване на меморандум за сътрудничество.

Н. Пр. Стефан Мубиру посочи, че Уганда има интерес към модернизирането на земеделския сектор и увеличаването на търговския стокообмен със селскостопански продукти. Той изрази желание Уганда да разшири достъпа на своите земеделски продукти до българския пазар и да черпи опит от България в развитието на земеделския сектор.