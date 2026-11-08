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14 вида редки орхидеи получиха допълнителна защита край Ивайловград

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Това стана с разширение на площта на защитена местност „Дупката“ край Ивайловград по предложение на WWF

С близо 10 пъти беше увеличена площта на защитена местност „Дупката“ край Ивайловград със заповед на министъра на околната среда и водите по-рано тази година. Така тя нарасна от 65 декара на близо 608 декара. Освен площта, заповедта разшири и предмета на опазване на „Дупката“, като добави още един вид орхидея и естествено находище на калабрийския бор (Pinus brutia). Така под защита вече са изброени изрично 14 вида защитени и редки диворастящи орхидеи.
Партньорство с бизнеса в името на природата
Процедурата беше инициирана от WWF България в рамките на партньорство на природозащитната организация с местния клон на „Старбъкс, който подпомага работата на WWF България по създаване на нови защитени територии. В България националните и природни паркове, резерватите, защитените местности и природните забележителности заемат едва 5% от територията на страната. Целта на партньорството е да подобри тази статистика.
Нова заповед на екоминистъра пази орхидеите край Ивайловград
„Дупката“ е дом на редица редки и защитени видове растения, сред които двурогата пчелица (Ophrys scolopax), паяковидната пчелица (Ophrys mammosa), дремниковия главопрашник (Cephalanthera epipactoides) и най-голямото известно у нас находище на калабрийския бор (Pinus brutia). Новата заповед на министъра на околната среда и водите забранява редица дейности в „Дупката“, които могат да навредят на защитените видове, като изграждането на нови пътища, разкриването на кариери, внасянето на неместни растителни и животински видове, брането и увреждането на защитените орхидеи и др.
Ето малко повече информация за някои от видовете:
Двурога пчелица (Ophrys scolopax) 
Както вероятно се досещате, тази великолепна орхидея носи това име заради приликата си с пчела  Цветовете на всички орхидеи от рода „пчелица“ (а те са над 100) приличат на женските екземпляри на различни видове пчели и оси. Това е тяхната еволюционна стратегия за привличане на мъжките опрашители. Най-интересното е, че приликата не е само външна – цветовете отделят и характерните за имитирания вид полови феромони, които помагат на мъжките чрез обонянието си да намерят партньор.  Двурогата пчелица цъфти от април до юни, а височината й е от 15 до 50 см.
Паяковидна пчелица (Ophrys mammosa) 
Въпреки името си, цветът на паяковидната пчелица не имитира паяк опрашител, а пчелите от рода Andrena. Паяковидната пчелица е защитен вид, който се среща по пасища и сред храсталаци в по-топлите райони на страната и е сред най-ранно цъфтящите видове –  още през април (май). На височина достига 60 см.
Пурпурен салеп (Orchis purpurea)
Пурпурният салеп се среща в цялата страна в разредени гори, горски поляни, малко използвани пасища. Красотата и лечебните му свойства са причина хората да го събират за букети. Така той става все по-рядък. Цъфти от април до юни и достига 80 см височина.
Калабрийски бор (Pinus brutia) 
Toва вечнозелено дърво от семейство борови е защитено от Закона за биологичното разнообразие. В „Дупката“ се намира най-голямото му известно находище у нас. Разпространен е основно в Източното Средиземноморие (Калабрия, Североизточна Гърция, Крит, Турция и България). Вероятно името му идва от историческия регион Брутия, днешна Калабрия в Южна Италия.
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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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