Почитаме Архангел Михаил – водача на небесното войнство

На 8 ноември Българската православна църква почита свети Архангел Михаил и всички небесни безплътни сили

Днес, 8 ноември, православната църква отбелязва един от най-големите си празници – Архангеловден. Този ден е посветен на паметта на Свети Архангел Михаил, водач на небесните сили и покровител на човешките души. Празникът е известен в народния календар и с имената Хрангеловден, Свети Рангел, Рангеловден.

Архангел Михаил – защитник и водач на небесните сили

В православната традиция архангелите са Божии вестители и духовни сили. Свети Архангел Михаил е почитан като водач на небесното войнство и като борец срещу злото. Името му е свързано с множество изображения и предания в християнската иконография. Най-често той е представян като воин с копие, символ на победата над злото. Празникът е установен като ден за почит към събора на светите ангели и архангели. Българската патриаршия посочва, че в православната традиция ангелските чинове са девет, разделени в три йерархии.

Според народните вярвания, той е един от шестимата братя при подялбата на света, на когото се паднали мъртвите, заради което е наричан и душевадник – той вади душата на човека. Архангеловден е един от най-значимите поменални обреди в българския календар. Той се предшества от Архангелова задушница, която традиционно се отбелязва в първата събота преди 8 ноември, отдавайки почит на починалите.

Трапеза и обичаи за благослов

Празникът е съпроводен с редица дълбоко вкоренени обичаи. Днес домакините приготвят „рангелово блюдо“ – обреден хляб, наричан още рангелов хляб или колач.

Хлябът се разчупва на кръст високо над главата на най-възрастния мъж в къщата.

След това той полива хляба с червено вино и измолва благословия, произнасяйки думите: „Свети Архангеле, свето Никола и вси светци, помагайте ни, почитаме Ви и сечем колач, да се роди ръж до тавана!“.

Стар обичай е и раздаването на жито, което всеки поема с две ръце, изричайки пожелание за здраве и плодородие: “Колкото зърна, толкова купи и здраве”.

На празничната трапеза задължително присъстват ястия с овнешко, шилешко или пилешко месо (като гювечи), както и житни храни, фасул, овнешка пастърма, ябълки и други сезонни плодове. Обредната пита и червеното вино са неизменна част от празничния ритуал, символизиращ молба за плодородие и благодат през годината.

Имен ден за хиляди българи

Архангеловден е и голям имен ден. Днес празнуват хората, носещи имената: Ангел, Ангелина, Лина, Архангел, Михаил, Михо, Михаела, Михайлина, Милко, Милка, Мила, Милена, Емилия, Емил, Рангел, Гавраил, Гаврил, Серафим, Райко, Райка, Рая, Радко, Радка, Райна, Радослав, Рада, Радостин, Рачо, Огнян, Огняна, Пламен, Пламена, Геле, Ханка.

Екипът ни пожелава здраве и благоденствие на всички празнуващи!