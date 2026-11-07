Архангелова задушница: Ден за молитва и почит към починалите близки

В навечерието на Архангеловден православните християни се молят за душите на своите близки и отдават почит на починалите

На 7 ноември 2026 г. Българската православна църква отбелязва Архангелова задушница – една от големите задушници през годината. Денят е посветен на молитвата и поменаването на починалите близки и е свързан с дълбоко вкоренени в българската традиция обичаи. Архангелова задушница се отбелязва в съботата преди Архангеловден – 8 ноември, когато православната църква почита светите небесни безплътни сили и техния предводител Свети Архангел Михаил.

Молитва и помен за починалите

В този ден християните посещават гробовете на своите близки, палят свещи и отправят молитви за покой на душите им. В храмовете се отслужват заупокойни богослужения, а имената на починалите могат да бъдат записани за поменаване. Сред традиционните храни, които се приготвят за Задушница, е вареното жито, символ на възкресението и вечния живот. Приготвят се също хляб, питки и други ястия, които се раздават за „Бог да прости“. В различните краища на България съществуват разнообразни местни обичаи, но общото между тях е паметта за починалите и вярата, че живите могат да почетат своите близки чрез молитва, добри дела и милостиня.

Какво повелява традицията

На гроба обичайно се почистват и подреждат мястото, палят се свещи и се прекадява с тамян. При раздаването на храна се произнася „Бог да прости“, а хората приемат подаденото с думите „Бог да прости“. Задушницата не е само ден за посещение на гробищата. Тя е време за смирение, благодарност и припомняне на хората, които са били част от живота на семейството и общността.

Връзката с Архангеловден

Архангелова задушница е неразривно свързана с празника Събор на св. Архангел Михаил и другите безплътни сили, известен в народната традиция като Архангеловден. В православната вяра ангелите са духовни същества, които служат на Бога. Архангел Михаил заема особено място сред тях и е почитан като защитник и победител на злото. Така в началото на ноември българската традиция събира две важни теми – паметта за предците и надеждата за вечен живот. Архангелова задушница остава един от дните в българския календар, в които времето сякаш забавя своя ход. Семействата се събират, спомнят си за своите близки и предават на следващите поколения уважението към паметта на предците.