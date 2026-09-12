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Време е за зимния чесън: Как да го засадите сега за едри и здрави глави догодина

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Правилният избор на място, подготовката на почвата и спазването на сроковете са ключът към богата реколта от една от най-предпочитаните зеленчукови култури

Средата на септември до края на октомври е най-подходящият период за засаждане на зимния чесън. Ако културата бъде поставена в добре подготвена почва и успее да се вкорени преди настъпването на студовете, през следващото лято ще се отблагодари с едри, качествени глави и високи добиви. Освен правилния момент, решаващо значение имат изборът на място, подготовката на лехите и качеството на посадъчния материал.

АКЦЕНТИ
Правилният избор на място, подготовката на почвата и спазването на сроковете са ключът към богата реколта от една от най-предпочитаните зеленчукови културиИзберете правилното мястоПодготовката започва предварителноПодберете само здрав посадъчен материалКак се засаждаНе пропускайте мулчиранетоКак да различите зимния от пролетния чесън

Зимният чесън е една от най-лесните за отглеждане култури в зеленчуковата градина, но добрата реколта не е случайност. За да развие силна коренова система и да презимува успешно, той трябва да бъде засаден навреме и при подходящи условия.

Изберете правилното място

Чесънът предпочита слънчеви места с рохкава и добре дренирана почва. Най-добри предшественици са доматите, краставиците, зелето, тиквичките и бобовите култури, които оставят почвата добре подхранена. Не е препоръчително да се засажда след лук или картофи, тъй като между тези култури се предават общи болести и неприятели.

Подготовката започва предварително

Лехата трябва да бъде подготвена поне няколко седмици преди засаждането. Почвата се прекопава на около 20 см дълбочина и се обогатява с добре угнил хумус или компост, дървесна пепел, калиев сулфат и суперфосфат. След това е добре да се остави да улегне, за да се избегне последващо пропадане на скилидките.

Подберете само здрав посадъчен материал

За засаждане се използват най-едрите и здрави скилидки, отделени непосредствено преди сеитбата. Добра практика е те да бъдат дезинфекцирани чрез кратко накисване в разтвор на калиев перманганат или меден сулфат, което намалява риска от развитие на гъбни заболявания.

Как се засажда

Обикновено скилидките се поставят на разстояние около 10 см една от друга, а между редовете се оставят 20–25 см. Дълбочината на засаждане зависи от условията – най-често е между 5 и 10 см, като в по-студени райони може да бъде и по-голяма. Важно е чесънът да има достатъчно време да образува корени, но не и да развие силна надземна маса преди зимата.

Не пропускайте мулчирането

След засаждането лехите могат да се покрият с пласт от около 10 см мулч – торф, сухи листа или иглолистни иглички. Така се съхранява влагата, ограничават се плевелите и растенията се предпазват от резките температурни колебания през зимата.

Как да различите зимния от пролетния чесън

Зимният чесън образува по-малко, но значително по-едри скилидки, разположени в един ред около твърдо стъбло. Вкусът му е по-силен, а продукцията е подходяща както за консумация, така и за нов посадъчен материал. Пролетният чесън има повече на брой, но по-дребни скилидки, подредени в няколко реда, и се отличава с по-мек вкус.

При спазване на тези основни правила зимният чесън ще влезе добре подготвен в студения сезон, а през следващото лято ще осигури здрава и качествена реколта.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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