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Вицепремиерът Александър Пулев: Стара Загора има потенциала да бъде индустриалното сърце на България

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Има засилен инвеститорски интерес към индустриализацията на региона

Засилен инвестиционен интерес към региона, нови възможности за индустриално развитие и приоритетно финансиране за икономическата трансформация на Стара Загора обсъдиха миналата седмица вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев и областният управител доц. д-р Калоян Дамянов.

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Има засилен инвеститорски интерес към индустриализацията на региона„Осигурили сме сериозен финансов ресурс за индустриализацията и икономическата трансформация на региона. По линия на Фонда за справедлив преход има близо 150 млн. евро, които ще бъдат насочени приоритетно към Стара Загора и към създаването на нови икономически възможности“, каза той.В този контекст той открои и партньорството с Европейската банка за възстановяване и развитие. По думите му подобен подход е особено важен в условията на ограничени публични ресурси.

„Стара Загора има потенциала да бъде индустриалното сърце на България. Регионът разполага с транспортна свързаност, енергийна обезпеченост и най-ценния актив – хората. Тук има образовани, млади хора с иновативен дух и мислене. Имаме всички предпоставки, за да работим заедно за развитието на региона“, заяви Александър Пулев.

По думите му това изисква устойчиво партньорство между държавата, местната власт, бизнеса и обществото.
„За мен е изключително важно да има активно взаимодействие. Само ако се обединим около общата цел за развитие на регионите, можем да постигнем реални резултати“, каза още вицепремиерът. Пулев подчерта и значението на средствата от Фонда за справедлив преход за бъдещото развитие на Стара Загора.

„Осигурили сме сериозен финансов ресурс за индустриализацията и икономическата трансформация на региона. По линия на Фонда за справедлив преход има близо 150 млн. евро, които ще бъдат насочени приоритетно към Стара Загора и към създаването на нови икономически възможности“, каза той.

По думите му средствата могат да бъдат използвани за развитието на индустриална инфраструктура и проекти, които създават устойчиви работни места и нови перспективи за хората в региона.
„Трансформацията трябва да бъде управлявана разумно и отговорно. Нашата цел е хората да имат нови възможности за качествена работа и професионална реализация. Затова работим за привличането на инвестиции с висока добавена стойност и за създаването на модерна индустриална среда“, подчерта Александър Пулев.

Вицепремиерът беше категоричен, че Стара Загора ще остане сред водещите приоритети на правителството в политиката за привличане на инвестиции и индустриална трансформация. „Вярвам в потенциала на този регион от години. Днес виждаме, че с общи усилия можем да върнем Стара Загора на инвестиционната карта на България и Европа. Имаме хората, индустриалната традиция, енергийния потенциал и стратегическото местоположение. Сега трябва да превърнем тези предимства в реални инвестиции, нови производства и добре платени работни места“, заключи Александър Пулев.

Пулев добави, че още в първите месеци на управлението са предприети ключови реформи за подобряване на инвестиционната среда и ускоряване на процесите за реализация на стратегически проекти. Сред тях той посочи създаването на Инвестиционен съвет, който подобрява междуведомствената координация и позволява по-бързото вземане на решения по стратегически инвестиционни проекти, както и създаването на ясен план за намаляване на административната тежест.

Като друг основен инструмент за модернизацията на страната вицепремиерът Пулев изтъкна новата рамка за публично-частните партньорства, по която Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията работи активно.
„Публично-частните партньорства са критичен инструмент за модернизацията на България. Говорим за индустриални зони, транспортна свързаност, магистрали, пътища, летища, пристанища и други стратегически активи, които са кръвоносната система на икономиката“, заяви Пулев.

В този контекст той открои и партньорството с Европейската банка за възстановяване и развитие. По думите му подобен подход е особено важен в условията на ограничени публични ресурси.

„Трябва да намираме модерни механизми за мобилизиране на частен капитал и за реализиране на големи проекти по начин, който не натоварва допълнително бюджета. Именно затова виждаме огромен потенциал в добре структурираните публично-частни партньорства“, допълни той. Александър Пулев подчерта, че през последните месеци се наблюдава засилен интерес на инвеститори към Стара Загора и региона.

„Виждам как с общите ни усилия индустриалните зони и цялата икономическа екосистема на Стара Загора вече са много по-видими на инвестиционната карта“, каза той. Вицепремиерът припомни, че работата за индустриалното развитие на региона има приемственост още от периода, в който той е ръководил Министерството на иновациите и растежа. „Още тогава работихме активно със същия екип и в постоянен диалог с местната власт. Популяризирахме възможностите за европейско финансиране за малкия и средния бизнес и много компании от региона се възползваха от тях“, каза Пулев.

Той открои и първата по рода си програма за подкрепа на индустриални зони с европейски средства, по която един от бенефициентите е Индустриален парк „Загоре“ – Еленино.

По думите на вицепремиера друг стратегически актив за региона е старото летище в Стара Загора. „Разговаряхме с големи стратегически партньори, които разгледаха района. Има различни възможности, които разглеждаме в зависимост от нивото на интерес и от стратегическите планове на самите инвеститори“, заяви той и добави, че има много сериозен интерес към индустриализацията на региона.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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