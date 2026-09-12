Изграждат 2,3 км велоалея от „Горубляне“ до Панчаревското езеро

Проектът за над 2,5 млн. евро ще създаде нова зона за спорт, туризъм и отдих с велотрасе, пъмп трак и туристически маршрути

Изпълнението на нова велоалея, спортни съоръжения и туристически маршрути на територията на район Панчарево стартира в края на юли. Чрез тях ще бъдат подобрени условията за спорт и туризъм, достъпа до природните и културно-историческите забележителности в района. Проектът на район Панчарево се реализира по Програма „Развитие на регионите” 2021–2027 и включва изграждане на зона за развитие на алтернативен туризъм чрез изграждане на велоалея, пъмп трак трасе, туристически маршрути и зона за отдих

Предвижда се изграждане на 2,3-километрова велоалея, която ще свърже кв. „Горубляне” с Панчаревското езеро. Новото велосипедно трасе ще бъде оборудвано с необходимата маркировка, сигнализация, указателни табели и съпътстващи елементи за безопасност и достъпност. То осигурява връзка между градската среда и природните и културно-исторически обекти в района. Част от проекта е и изграждането на пъмп-трак трасе за активен спорт, както и обособяване на зона за отдих с паркова мебел, енергийно ефективно осветление. Предвидено е и видеонаблюдение и безплатен интернет достъп.

Възможност за планинско колоездене се създава чрез маркиране, обозначаване и картографиране на поклоннически маршрути и велопът. Трасето ще свързва основни духовни средища в района – храма „Св. Димитър” в с. Панчарево, манастирите „Св. Архангел Михаил” и „Св. Николай Летни” и крепостта „Урвич” в с. Кокаляне.

Комбинирането на велосипедна инфраструктура, спортни съоръжения и туристически маршрути ще формира нова зона за активен отдих, ще подобри достъпа до природни, културни и религиозни обекти на столицата. По този начин ще се развие туристическата свързаност и ще се създадат условия за устойчив културен, поклоннически и природен туризъм.

Проектът се изпълнява от Столична община – район „Панчарево” в партньорство с Националния исторически музей, храм „Св. Димитър” – с. Панчарево и спортен клуб „Драг”, които ще окажат експертна подкрепа при изпълнението на дейностите и популяризирането на културно-историческото наследство и възможностите за активен туризъм. Срокът за изпълнение е до ноември 2027 г., а общата инвестиция възлиза на 2 556 459 евро, осигурени изцяло като безвъзмездна финансова помощ. От тях 1 789 521,58 евро са европейско финансиране, а 766 937,83 евро – национално съфинансиране.

Предстоящи проекти

Тази година Столична община довърши последния участък от бул.”Тодор Каблешков”, където са изградени еднопосочни велоалеи. Към момента община подготвя проекти за изграждането на велосипедни алеи в рамките на няколко инфраструктурни обекта. Предвижда се двупосочна велосипедна алея с ширина 2.50 м на бул. „Копенхаген”, който предстои да се реализира. Велосипедното трасе ще бъде разположено от северната страна и ще е с дължина 1.3 км.

При изграждането на бул. “Източна тангента” също са заложени еднопосочни велоалеи. С реконструкцията на “Христо Ботев” от бул.”Сливница” до петте кьошета ще бъде обособена велоалея, която ще се свърже със съществуващата по бул. “Прага”.

Най-мащабният проект за велоинфраструктура е „Зеленият ринг на София“, който ще е 30 км вело и пешеходен пръстен на целия град, свързвайки повече от 30 софийски квартала. Очаква се в края на тази година за започне работа по първата отсечка между гара „Пионер” и бул. „Шипченски проход”, след приключване на процедурите по придобиване на имоти и избор на изпълнител.

Предвижда се на територията на район „Младост 3″ да бъде изграден нов парк с детски и спортни площадки, както и пъмп – трак зона за велосипеди и ролкови спортове. Очаква се през есента да започнат дейности по реализация на парка.

Важен приоритет за София е развитието „Зелени коридори” към Витоша. В тази връзка се планират маршрути за пешеходци и велосипедисти, които да свържат града с планината: от НДК през Южния парк до кв. „Бояна” (по поречието на реките Перловска и Боянска бара) и от Борисовата градина до Витоша (по поречието на р. Драгалевска).