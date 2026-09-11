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Министър Димитров: Ще променим начина, по който България прави туризъм

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Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
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Програмата ни е амбициозна и постижима и слага край на дългия период на замитане на проблемите на туризма под килима, подчерта министърът

„България има изключителни дадености. Работим активно, за да ги превърнем в качествен и целогодишен туристически продукт“. Това заяви министърът на туризма  д-р Илин Димитров при отчитането на първите месеци от встъпването си в длъжност. Той посочи, че наскоро публикуваната управленска програма на правителството поставя конкретни цели пред сектора и очертава необходимите реформи. „Програмата ни е амбициозна и постижима и слага край на дългия период на замитане на проблемите на туризма под килима“, подчерта министърът.

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Програмата ни е амбициозна и постижима и слага край на дългия период на замитане на проблемите на туризма под килима, подчерта министърът„Целта ни е еднаква услуга – еднакви правила. Ще постигнем повече прозрачност и справяне с нелоялната конкуренция“, заяви министърът.

От началото на мандата Министерството на туризма работи по няколко основни направления – свързаност, изсветляване и приходи, качество и данни, кадри и образование, нов модел на реклама, достъпност и инфраструктура. По една от ключовите теми – въздушната свързаност, вече е постигнат значителен напредък. Към момента са договорени над 100 000 седалки за летния сезон на 2027 г., като се очаква привличането на още директни полети до България. По думите на министъра това ще допринесе за връщането на германските туристи в българските курорти.

Предстои създаването на фонд за свързаност и реклама, който да обвърже рекламните усилия с реалната транспортна достъпност на страната. Сред  готвените законодателни промени са мерки за изсветляване на туристическия сектор, включително регулиране на краткосрочното настаняване и Гаранционния фонд за туроператорите.

„Целта ни е еднаква услуга – еднакви правила. Ще постигнем повече прозрачност и справяне с нелоялната конкуренция“, заяви министърът.

Предвижда се и прецизиране на начина, по който се разходва туристическият данък. Основният принцип е средствата, генерирани от туризма, да бъдат насочвани към развитието на сектора. Минимум 50% от приходите ще бъдат използвани за реклама и свързаност, а останалата част – за инфраструктура. Това ще даде по-силен глас на регионите в процеса на рекламиране на дестинациите и ще позволи средствата да бъдат насочвани към повече туристически събития.

Качеството на туристическия продукт е ключов акцент в работата на министерството. На 27 септември ще бъде създадена Асоциация на висшите училища, в които се изучава туризъм, както и Обсерватория за измерване на качеството на туристическия продукт. В туристическите обекти ще бъдат въведени QR кодове, чрез които ще се оценява качеството на услугата по над 100 критерия. Всеки потребител ще има достъп до информацията, а натрупаните данни ще позволят по-точно проследяване и повишаване на качеството.

През септември предстоят още значими събития за българския туризъм. Сред тях е посещението на висшето ръководство на TUI Group в България на 24-26 септември, в което се очаква да участват 150 висши мениджъри на компанията. Целта е да бъде поставено ново начало в отношенията с най-големия туроператор в Европа и да се подпише договор за реклама на глобално ниво.

Работи се и за улесняване на достъпа до страната ни. Министерството на туризма си сътрудничи с МВнР и МВР за увеличаване на капацитета на консулските служби, като специален фокус е поставен върху Турция. В процес са преговори за възможността за издаване на визи на място – т.нар. visa on arrival.

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Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

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