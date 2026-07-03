Финансовият експерт Макс Баклаян: Охлаждането на жилищния пазар не означава криза за всички имоти

Според Баклаян инвеститорите вече трябва да бъдат много по-внимателни в решенията си

Жилищният пазар в България вече показва признаци на охлаждане, но това не означава, че всички сегменти на пазара на недвижими имоти ще се развиват по един и същи начин. Това коментира финансовият експерт Макс Баклаян по повод новия доклад на Colliers, който отчита, че сегментът на ритейл парковете продължава да се разширява и привлича сериозен инвеститорски интерес.

Според Баклаян двете тенденции не си противоречат, а показват, че различните сегменти на имотния пазар се влияят от различни икономически фактори. „Още преди дни предупредих, че жилищният пазар започва да губи инерция. Това обаче не означава, че целият сектор на недвижимите имоти се охлажда едновременно. Пазарът винаги търси баланс и капиталът естествено се насочва към сегментите, които в конкретния момент предлагат по-добра доходност и по-предвидим риск”, коментира Баклаян.

По думите му данните за развитието на ритейл парковете са логично следствие от променящата се инвестиционна среда.

„Когато един сегмент започне да губи част от своята привлекателност, инвеститорите започват да търсят алтернативи. Това не означава, че жилищният пазар изпада в криза, а че капиталът се пренасочва към активи, които в момента изглеждат по-устойчиви”, каза още той.

Финансовият експерт отбелязва, че силното търсене на площи в ритейл парковете и ниските нива на незаетост показват, че този сегмент към момента се развива на основата на реална икономическа активност.

„Докато при жилищата през последните години голяма част от покупките бяха мотивирани от очакването за постоянно поскъпване, при търговските площи водещ фактор е бизнесът – дали има наематели, потребление и устойчиви приходи. Именно това прави двата сегмента различни”, допълни финансовият експерт.

Според Баклаян инвеститорите вече трябва да бъдат много по-внимателни в решенията си. „След години, в които почти всеки имот поскъпваше, навлизаме в период, в който вече няма да е достатъчно просто да притежаваш недвижим имот. Все по-важни ще бъдат качеството на актива, неговата доходност и реалната икономическа логика зад инвестицията”, прибави финансовият експерт.

Той обаче предупреждава, че нито един сегмент не е защитен от бъдещи предизвикателства. „Всеки пазар има своя цикъл. Ако икономическият растеж се забави или потреблението отслабне, натиск ще има върху всички сегменти. Засега обаче ритейл парковете изглеждат по-добре позиционирани именно защото са подкрепени от реално търсене, а не единствено от очаквания за ръст на цените”, добави Макс Баклаян.