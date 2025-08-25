Кметът на Плевен за водната криза: Не мога да отговоря кога ще има вода

Плевенчани затрупаха с празни туби и бутилки от вода входовете на ВиК и Общината в протест срещу безводието

Днес трябва да станат ясни новите места за спешни сондажи в Плевен. Това е една от мерките определена от Областния кризисен щаб за справянето с безводието в региона, съобщи БНТ. Вече няколко седмици хората в Плевенско имат вода по няколко часа сутрин и вечер. От местното ВиК оправдават водния режим с дългата лятна суша и остарялата водопреносна мрежа.

“Не мога да ви отговоря кога Плевен ще има вода. Работим по проблема, аз не пускам водата, нито я спирам. Има дружество, което отговаря за водата и което следи дали има налични количества, които да се подадат към града. ВиК е разработило карта с 5 зони, където са най-големите загуби. В тези квартали, като “Дружба”, е най-тежко положението”, заяви пред БНТ кметът на Плевен Валентин Христов.

Вчера жители на града отново излязоха на протест заради водната криза. Настояха за конкретни и бързи действия от институциите за справяне с проблема. Протестиращите се събраха пред сградата на местното ВиК. В знак на недоволство те хвърлиха празни бутилки и туби от вода по сградата на дружеството.

“Без вода няма живот” – така протестираха хората, притиснати в ежедневието си от кризата с питейна вода.

Тяхната демонстрация започна с протест пред ВиК дружеството в града и продължи с протестно шествие към общината. Хората настояват за реални действия и конкретни, бързи стъпки. Гражданите страдат заради безводието от години. Повече от 100 хиляди души са засегнати от строгия воден режим в Плевенско. В момента в страната 260 000 души в 16 града и 283 села са на воден режим, показват данните на регионалното министерство.

За незаконни действия на хора от ВиК намекна организаторът на протеста Борислав Цветанов и каза, че ще предостави като доказателство записи.

“Вижте какво тече от крановете. РЗИ ни обяснява, че водата е годна за пиене – с кеф бих ги почерпил неограничено количество. Загърбванията на проблемите на града до какви болести могат доведат цял един град. Няма да търпим подобно поведение на хора, които са некадърни, цялата държава забрави, че Плевен съществува. Подадохме документи в прокуратурата”, допълни Борислав Цветков. Според него е недопустимо по този начин да се изразходват средства – “вместо 1 метър тръба ние да плащаме 5 и да не се знаят гаранционни срокове”.

“Защо при положение, че има готов проект не копаят. Защо асфалтираха улицата пред общината, която ще я режат, за да сменят тръбите. Мият улиците с промишлена вода”, коментира още Борислав Цветков и призова да се вземат адекватни мерки.

Представители на ВиК Плевен и общината, със съдействието на „Басейнова дирекция“, започват идентифициране на места, където в най-спешен порядък да се направят нови сондажи за вода в община Плевен. Наред с това ВиК Плевен ще обходят всички налични сондажи и каптажи, като организират тяхното своевременно почистване и се направи анализ на състоянието на всеки водоизточник.

Това са само част от насоките за конкретни спешни действия, които заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Веселина Терзийска даде по време на извънредно заседание на кризисния щаб в града.

Успоредно с това продължава зонирането и анализ на местата с течове по водопреносната мрежа и ремонтите, които трябва да бъдат предприети. ВиК Плевен и общината трябва да изготвят съвместно кризисен план за осигуряване водоснабдяване на училищата и медицинските заведения.

Остава и ангажиментът на общината да оттегли част от проектите си, подадени до момента за финансиране по Инвестиционната програма към държавния бюджет и да ги заменени с ВиК проекти.

За да се подмени максимално голяма част от вътрешната ВиК инфраструктура на общината, ще се търсят средства и от ВиК Плевен, със съдействието на „Български ВиК холдинг“ ЕАД. Целта е общината, ВиК операторът и Холдингът да подменят почти изцяло вътрешната водопроводна мрежа в рамките на няколко години.

