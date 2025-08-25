Въглеродно земеделие
Експерт за водната криза у нас: Климатът ни придобива гръцки черти

Валежите също намаляват драстично, заяви проф. Емил Ганчев от Института за изследване на климата, атмосферата и водите при БАН

Промените в климата определяно имат вина за водната криза. Такова мнение изрази в ефира на Нова телевизия проф. Емил Ганчев от Института за изследване на климата, атмосферата и водите при БАН.

„Промените в климата са причина за създалото се положение не само в Плевен, но и в цялата страна. Това лято не е най-сухото за последните 20 години. През 2012 г. беше по-сухо. Но в последните 5 години имаме 4 от най-сухите лета за 20-годишен период. Т.е. тук имаме една повторяемост на продължителни сухи периоди и по мое мнение изтощаване на водния ресурс в страната”, обясни в Ганчев. И поясни, че валежите също намаляват драстично.

„Именно заради това говорим, че климатът придобива гръцки черти. Имаме тенденции, която е ясна. Червената лампа би трябвало да ни е светнала още преди години”, добави той.

Темата коментира и професор Петър Калинков – зам.-председател на Българска асоциация по водите. Той сподели, че познава добре проблемът в Плевен. “Бях част от екипа, който разработваше проучвания. В града има загуба на вода. За него е необходимо около 500 литра секунда вода. Недостигът, който е имало досега, се е покривал от “Черни осъм”, поясни той.

