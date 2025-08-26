Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Премиерът: Даваме приоритет на ВиК проектите, в Плевен първата задача е да се спрат огромните загуби на вода

АктуалноАкцентиРегиони
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
2 Минути

Трима министри ще докладват на премиера за предприетите мерки по проблема утре на правителственото заседание

„Давам много ясен двуседмичен срок за подобряване координацията при решаването на проблема с водата в Плевен, в противен случай ще има и персонални промени. Това е „жълт картон“ за областния управител“, заяви министър-председателят Росен Желязков пред журналисти.

Трима министри ще докладват на премиера за предприетите мерки по проблема утре на правителственото заседание. Желязков отбеляза, че решенията, които се търсят, са краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, като на първо място трябва да се спрат загубите на вода, които на места са огромни – над 80%.

„Отговорността ще бъде дефинирана, но координацията между местната и централната власт трябва да бъде подобрена“, категоричен беше министър-председателят. Според Желязков е важно представители на всички, които справедливо протестират в защита на правата на потребителите, да бъдат включени в заседанията на кризисния щаб. Това ще гарантира гражданския контрол върху всички дейности и разходването на публични средства.

Според премиера Росен Желязков е ключово да има предефиниране по отношение на проектите, които нямат непосредствено значение за качеството на живот на хората, така че фокусът да бъде поставен върху изграждането на необходимата водна инфраструктура.

„Подземната инфраструктура не се вижда, а тя е най-важната. Ясно е, че кметовете искат да правят неща, които в рамките на своя мандат могат да бъдат видяни, но ние ще насочваме усилията на правителството по управление на ресурса в бюджета преимуществено към ВиК проектите и това е ангажимента, който сме поели и пред гражданите на Плевен“, заяви още министър-председателят.

Желязков изтъкна и важната роля на кметовете, давайки за пример Костинброд, където с активната работа на кмета водният цикъл е завършен за близо  три години. „В Плевен, за съжаление, през годините нито сме имали амбициозен кмет, нито сме имали сериозно отношение към проблемите с водата – не само по отношение на водоизточниците, а и по отношение на огромните загуби“, добави премиерът.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
Експерт за водната криза у нас: Климатът ни придобива гръцки черти
Кметът на Плевен за водната криза: Не мога да отговоря кога ще има вода
Комисията по околната среда и водите прие проект за спешни мерки за преодоляване на водната криза
България пресъхва: Язовирите са на 61% от полезния си обем, на места – с едва 20–25%
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкцентиРегиони
Премиерът: Даваме приоритет на ВиК проектите, в Плевен първата задача е да...
АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Наближава крайният срок за кандидатстване по процедура „Дигитализация на предприятията“
АктуалноАкцентиЕвропейско земеделие
Евростат: С 6% повече зеленчуци и с 2% по-малко плодове са събрани...
АктуалноАкцентиОколна среда
Георги Стоянов, БФС: Безводието е въпрос на национална сигурност
АктуалноАкценти
Агропрогноза: Очакваните краткотрайни валежи няма да създадат уловия за подобрение на почвената...

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама