Премиерът: Даваме приоритет на ВиК проектите, в Плевен първата задача е да се спрат огромните загуби на вода

Трима министри ще докладват на премиера за предприетите мерки по проблема утре на правителственото заседание

„Давам много ясен двуседмичен срок за подобряване координацията при решаването на проблема с водата в Плевен, в противен случай ще има и персонални промени. Това е „жълт картон“ за областния управител“, заяви министър-председателят Росен Желязков пред журналисти.

Трима министри ще докладват на премиера за предприетите мерки по проблема утре на правителственото заседание. Желязков отбеляза, че решенията, които се търсят, са краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, като на първо място трябва да се спрат загубите на вода, които на места са огромни – над 80%.

„Отговорността ще бъде дефинирана, но координацията между местната и централната власт трябва да бъде подобрена“, категоричен беше министър-председателят. Според Желязков е важно представители на всички, които справедливо протестират в защита на правата на потребителите, да бъдат включени в заседанията на кризисния щаб. Това ще гарантира гражданския контрол върху всички дейности и разходването на публични средства.

Според премиера Росен Желязков е ключово да има предефиниране по отношение на проектите, които нямат непосредствено значение за качеството на живот на хората, така че фокусът да бъде поставен върху изграждането на необходимата водна инфраструктура.

„Подземната инфраструктура не се вижда, а тя е най-важната. Ясно е, че кметовете искат да правят неща, които в рамките на своя мандат могат да бъдат видяни, но ние ще насочваме усилията на правителството по управление на ресурса в бюджета преимуществено към ВиК проектите и това е ангажимента, който сме поели и пред гражданите на Плевен“, заяви още министър-председателят.

Желязков изтъкна и важната роля на кметовете, давайки за пример Костинброд, където с активната работа на кмета водният цикъл е завършен за близо три години. „В Плевен, за съжаление, през годините нито сме имали амбициозен кмет, нито сме имали сериозно отношение към проблемите с водата – не само по отношение на водоизточниците, а и по отношение на огромните загуби“, добави премиерът.